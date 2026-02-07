  • Menu
Horoscope Today 7 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభ రాశిలో బుధ-శుక్రుల మేళవింపు.. ఆ రాశుల వారికి నేడు డబ్బే డబ్బు! శనివారం మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today 7 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు ఫిబ్రవరి 7, 2026: కుంభ రాశిలో బుధ, శుక్రుల కలయిక ఏ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టనుంది? మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి ఫలితాలు ఇక్కడ చూడండి.

Horoscope Today 7 February 2026: ఫిబ్రవరి 7, 2026 శనివారం నాడు గ్రహాల సంచారం విశేషమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా కుంభ రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుల సమ్మేళనం జరగడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టనుంది. చంద్రుడు మకర రాశిలో సంచరిస్తుండటం వల్ల నిర్ణయాధికారం పెరుగుతుంది. మరి నేడు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరించనుందో వివరంగా చూద్దాం..

రాశుల వారీ ఫలితాలు:

మేష రాశి: నేడు మీకు ఆర్థికంగా చాలా కలిసొస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు లభిస్తాయి. అయితే, తొందరపడి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

వృషభ రాశి: ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై కాస్త దృష్టి పెట్టాలి.

మిథున రాశి: గురు బలం వల్ల మీకు అద్భుతమైన అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. స్నేహితుల నుంచి ఊహించని సాయం అందుతుంది.

కర్కాటక రాశి: వివాదాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం దైవ దర్శనం చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

సింహ రాశి: పేరు ప్రతిష్ఠలు ఇనుమడిస్తాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఎదురులేని పురోగతి కనిపిస్తుంది. పెద్దల ఆశీస్సులతో పనులు పూర్తవుతాయి.

కన్య రాశి: పనుల్లో చిన్నపాటి జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. సహనంతో వ్యవహరించాలి. డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో అజాగ్రత్త వద్దు.

తులా రాశి: చాలా సంతోషకరమైన రోజు. కుటుంబంతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక స్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.

వృశ్చిక రాశి: ఆకస్మిక ధన లాభం పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే మీ రహస్యాలను ఎవరికీ చెప్పకండి. మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి.

ధనుస్సు రాశి: ప్రయాణాల వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. కెరీర్‌లో మార్పు కోరుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

మకర రాశి: చంద్రుడి అనుకూలత వల్ల ముఖ్యమైన పనులు ఈరోజే పూర్తి చేయండి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో విజయం సాధిస్తారు.

కుంభ రాశి: మీ రాశిలోనే గ్రహబలం బాగుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇదే సరైన రోజు. మిత్రుల సహకారంతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు.

మీన రాశి: శని ప్రభావం వల్ల పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి. ఓర్పు వహిస్తేనే ఫలితం దక్కుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనిని hmtv ధ్రువీకరించడం లేదు.

