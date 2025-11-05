  • Menu
రాశి ఫలాలు 5 నవంబర్ 2025: ఎవరికీ శుభం, ఎవరికీ జాగ్రత్త? తెలుసుకోండి!

Highlights

రాశి ఫలాలు 5 నవంబర్ 2025 – ఈరోజు మీ జాతక ఫలితాలు తెలుసుకోండి! ఏ రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలు, ప్రేమలో సంతోషం, ఉద్యోగ విజయాలు లభిస్తాయో చదవండి.

వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్‌ 5, 2025 బుధవారం రోజు కొన్ని రాశులకు అద్భుత విజయాలు, ప్రేమలో సంతోషం, ఆర్థిక లాభాలు కలిగిస్తే — మరికొన్ని రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈరోజు మీ రాశి ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి

మేషం (Aries)

1.పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభం.

2. ప్రేమలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది.

3.వ్యాపార నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి.

4.ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

వృషభం (Taurus)

1.ప్రేమ సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.

2.ఉద్యోగంలో గుర్తింపు.

3.డబ్బును తెలివిగా వినియోగించండి.

4.పెళ్లి చర్చలు అనుకూలంగా సాగుతాయి.

మిథునం (Gemini)

1.పదవిలో ఉన్నవారికి విజయాలు.

2.విదేశీ కస్టమర్లతో చక్కటి కమ్యూనికేషన్‌.

3.మాటలతో ఎవరికీ నష్టం కలగనీయకండి.

కర్కాటకం (Cancer)

1.సవాళ్లను అధిగమించగల సమయం.

2.ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త.

3.స్నేహితులతో తగాదాలను పరిష్కరించండి.

సింహం (Leo)

1.చిన్న సమస్యలు ఉన్నా రోజు సాఫీగా గడుస్తుంది.

2.ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

3.మహిళలకు వ్యాపారంలో శుభఫలితాలు.

4.ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో ఆలోచించి ముందడుగు వేయండి.

కన్యా (Virgo)

1.ప్రేమలో ఆనందం, సుదూర సంబంధాలకు కొత్త జీవం.

2.విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాలు.

3.క్లిష్టమైన విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

తులా (Libra)

1.ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.

2.ఆర్థిక ప్రణాళికతో ముందుకు సాగండి.

3.ఉత్సాహంతో నిండిన రోజు.

వృశ్చికం (Scorpio)

1.ఆఫీసు రాజకీయాల నుండి దూరంగా ఉండండి.

2.ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంటాయి.

3.ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius)

1.ఆర్థికంగా మంచి రోజు.

2.భాగస్వామిని అతి విశ్వాసంతో చూడవద్దు.

3.ఆరోగ్యం బాగుంది, పనులు సాఫీగా సాగుతాయి.

మకరం (Capricorn)

1.వ్యాపార సమస్యల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

2. ఉద్యోగులు ఓవర్‌టైమ్‌ చేయవలసి రావచ్చు.

3. వివాహేతర సంబంధాలకు దూరంగా ఉండండి.

కుంభం (Aquarius)

1.కష్టపడి పని చేస్తే ఫలితం లభిస్తుంది.

2.రుణ సమస్యలు పరిష్కారం.

3.ఆఫీసు రాజకీయాలు ఎదురయ్యే అవకాశం.

మీనం (Pisces)

1.కెరీర్ సమస్యలు పరిష్కార దిశగా.

2. కుటుంబ కలహాలు, అత్తమామల ఒత్తిడి ఉండవచ్చు.

3.వైవాహిక జీవితంలో ఓర్పు అవసరం.

బుధవారం ప్రత్యేక సూచన:

గణేశుడిని పూజించి “ఓం గం గణపతయే నమః” మంత్రాన్ని జపిస్తే అడ్డంకులు తొలగి, విజయాలు సాధ్యం అవుతాయి.

