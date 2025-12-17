రాశి ఫలాలు 17 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఒక రాశికి ఊహించని ఖర్చులు, మానసిక ఒత్తిడి.. జాగ్రత్త అవసరం!
రాశి ఫలాలు 17 డిసెంబర్ 2025 బుధవారం. మేషం నుంచి మీనం వరకు ఈరోజు ఎవరికీ శుభయోగాలు, ఎవరికీ ఖర్చులు, ఒత్తిడి ఎదురవుతాయో పూర్తిగా తెలుసుకోండి.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు – డిసెంబర్ 17, 2025 | బుధవారం
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం మొత్తం 12 రాశులు ఉన్నాయి. గ్రహాలు, నక్షత్రాల సంచారం ఆధారంగా ప్రతి రోజు రాశి ఫలాలు నిర్ణయించబడతాయి.
బుధవారం గణపతి ఆరాధన శుభఫలితాలను ఇస్తుంది అనే నమ్మకం ఉంది.
డిసెంబర్ 17, 2025 న కొన్ని రాశులకు లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తే, మరికొన్ని రాశులు ఖర్చులు, ఒత్తిడితో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. మీ రాశి ఫలితం ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
ఈరోజు జీవితంలో సమతుల్యత అవసరం. కొత్త బాధ్యతలు లేదా ప్రాజెక్ట్లు రావచ్చు. ఆర్థిక ప్రణాళిక అవసరం. మీకు ఆనందం కలిగించే పనులకు సమయం కేటాయించండి.
వృషభ రాశి
నేడు ప్రేమ, కెరీర్, ధన పరంగా మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. అవకాశాలను సానుకూలంగా స్వీకరించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం.
మిథున రాశి
ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఆర్థిక లావాదేవీలను తరచుగా సమీక్షించండి. క్రమశిక్షణ పాటిస్తే సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
కర్కాటక రాశి
అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరచండి. వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టితే అవకాశాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి
కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు రావాల్సిన రోజు. ప్రేమ జీవితంలో మార్పులు వస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఊహించని ఖర్చులు రావచ్చు.
కన్యా రాశి
పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త మార్గాల్లో పనిని పూర్తి చేస్తారు. జీతం పెంపు లేదా ఆర్థిక లాభాల సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త.
తులా రాశి
రోజును ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవడం మంచిది. సహోద్యోగులతో కలిసి పనిచేస్తే లాభం. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. అనవసర కొనుగోళ్లు నివారించండి.
ధనుస్సు రాశి
ఆరోగ్యం, విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే రోజు.
మకర రాశి
కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. సీనియర్ల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. ధ్యానం ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. వ్యక్తిగత–వృత్తి జీవితంలో సమతుల్యత అవసరం.
కుంభ రాశి
ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. మార్పులను ఓపెన్ మైండ్తో స్వీకరించండి. సంబంధాల్లో ఉన్నవారు భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయం గడపండి.
మీన రాశి
సంబంధాల్లో అవగాహన పెరుగుతుంది. అవసరమైతే పనిని ఇతరులకు అప్పగిస్తారు. ఖర్చులను జాగ్రత్తగా నియంత్రించాలి. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.