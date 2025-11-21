  • Menu
రాశి ఫలాలు 21 నవంబర్ 2025: కొత్త అవకాశాలు, ప్రేమలో ఆనందం, జాగ్రత్తలు – మీ రాశి ఫలితాలు ఇవిగో!

Highlights

Rasi Phalalu 21 November 2025: మేష, వృషభ, మిథునం సహా 12 రాశుల వారికి ఈరోజు ఏ అవకాశాలు, ఏ జాగ్రత్తలు, ఏ శుభఫలితాలు ఉన్నాయో పూర్తి వివరాలు చదవండి.

రాశి ఫలాలు 21 నవంబర్ 2025 – 12 రాశుల జాతకాలు

వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, రాశుల గమనాన్ని బట్టి ప్రతిరోజు జాతక ఫలితాలు మారుతూ ఉంటాయి. నవంబర్ 21, 2025 బుధవారం రోజు కొన్ని రాశులకు శుభప్రభావం ఎక్కువగా ఉండగా, కొందరు జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిది. ఈరోజు మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో చూస్తారా?

మేష రాశి (Aries)

ఈరోజు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మంచి రోజు. ఆలోచనలను పంచుకోవడం, సమస్యలకు పరిష్కారాలు కనుగొనడం సులభం. కమ్యూనికేషన్‌లో అదృష్టం.

వృషభ రాశి (Taurus)

సంబంధాలు బలపడే రోజు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయి.

మిథున రాశి (Gemini)

పనిలో చిన్న విరామాలు తీసుకుంటే క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది. ఒకే పనిలో అలసట రావచ్చు. మేధస్సు, చాకచక్యంతో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.

కర్కాటక రాశి (Cancer)

ఈ రోజు మీరు మీ విలువలను నిలబెట్టుకోవాలి. కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, మీరు వాటిని అవకాశాలుగా మార్చగలరు. భావోద్వేగలకు చెవివ్వండి.

సింహ రాశి (Leo)

పని పట్ల స్పష్టత, శాంతమైన మనస్సు. పెద్ద పనులను చిన్న లక్ష్యాలుగా విభజిస్తే మంచి ఫలితాలు. క్రమశిక్షణతో ఉంటే విజయం మీదే.

కన్యా రాశి (Virgo)

ప్రేమజీవితంలో నిజాయితీ కనిపిస్తుంది. కార్యాలయంలో కొత్త పనులు, కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. క్రియేటివ్ ఐడియాలకు మంచి గుర్తింపు. నెట్‌వర్కింగ్‌కు మంచి రోజు.

తులా రాశి (Libra)

ఈరోజు హృదయం చెప్పేది వినండి. భావోద్వేగ స్పష్టత, మానసిక సమతుల్యత ఉంటుంది. ఆత్మపరిశీలనకు మంచి సమయం.

వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

శుభఫలితాల రోజు. ప్రేమజీవితంలో సంతోషం. అయితే చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం. పనిలో బాధ్యతల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.

ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)

మీ నిర్ణయాన్ని విశ్వసించండి. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలకు ఇది బలమైన రోజు. చిన్న పనులు కూడా ఈరోజు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి.

మకర రాశి (Capricorn)

ఆలోచనలు, ఐడియాలు బాగా ప్రవహించే రోజు. కొత్త మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. స్నేహితులు, సహచరుల నుంచి పాజిటివ్ ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది.

కుంభ రాశి (Aquarius)

సులభమైన ప్రయోగాలు, కొత్త ఆలోచనలు మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి. ఆసక్తికరమైన అవకాశాలు దారి తీస్తాయి. కుతూహలం ఈరోజు కీలకం.

మీన రాశి (Pisces)

పెట్టుబడులు మంచివైపు సాగుతాయి. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. ప్రేమజీవితం సంతోషకరం. వృత్తి రంగంలో ప్రొఫెషనల్ వైఖరి మీకు ప్రయోజనం ఇస్తుంది.

