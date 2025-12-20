రాశి ఫలాలు 20 డిసెంబర్ 2025: నేడు ఓ రాశి వారి కృషి ఫలిస్తుంది, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు అందుతుంది!
రాశి ఫలాలు 20 డిసెంబర్ 2025: ఈరోజు గ్రహ, నక్షత్ర గమనాల ప్రకారం ఏ రాశి వారికి శుభఫలితాలు, ఏ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు పూర్తి దినఫలాలు ఇక్కడ చదవండి.
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ఉన్నాయి. గ్రహాలు, నక్షత్రాల కదలికలను ఆధారంగా చేసుకుని దినఫలాలు నిర్ణయించబడతాయి. జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం డిసెంబర్ 20, 2025 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉండగా, మరికొన్ని రాశులకు సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈరోజు ఏ రాశి వారికి లాభాలు, ఏ రాశి వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
ఈరోజు మీరు మరింత శక్తివంతంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. కార్యాలయంలో మీ కృషి గుర్తింపు పొందుతుంది. సీనియర్ అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నా, తొందరపడి పెద్ద ఖర్చులు చేయవద్దు. కుటుంబ జీవితం సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి
సహనం, అవగాహనతో ముందుకు సాగాల్సిన రోజు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో నెమ్మదిగా పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి బడ్జెట్పై నియంత్రణ అవసరం. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనశ్శాంతినిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం.
మిథున రాశి
మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఈరోజు మీకు పెద్దగా ఉపయోగపడతాయి. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా మారతాయి. కెరీర్కు సంబంధించిన పెండింగ్ పనులు ముందుకు కదులుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు సాధ్యమే. అధిక పని వల్ల అలసట రావచ్చు.
కర్కాటక రాశి
ఈరోజు మీరు భావోద్వేగంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పనిప్రాంతంలో సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో చిన్న ఆందోళనలు ఉన్నా, సంభాషణల ద్వారా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. విశ్రాంతి ముఖ్యం.
సింహ రాశి
ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. కెరీర్లో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలపడే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి
బాధ్యతలు పెరిగినా మీరు వాటిని సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
తులా రాశి
మీ ప్రణాళికలపై పూర్తి దృష్టి పెట్టాల్సిన రోజు. కష్టపడి పనిచేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి
కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా మారతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. మిత్రుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో అవగాహన పెరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి
పని, సంబంధాల మధ్య సంతులనం పాటించాలి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభం ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. మనశ్శాంతికి సమయం కేటాయించండి.
మకర రాశి
కష్టపడి పనిచేయాల్సిన రోజు అయినా, ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. కెరీర్లో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి
అదృష్టం మీవైపు ఉన్న రోజు. కెరీర్, విద్య రంగాల్లో విజయావకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణం లేదా కొత్త పని ప్రారంభం సాధ్యమే. ఆర్థిక లాభాల సూచనలు కనిపిస్తాయి. మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
సృజనాత్మక పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త కెరీర్ అవకాశాలను సృష్టించగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబం, సంబంధాల్లో సామరస్యం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది