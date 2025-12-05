రాశి ఫలాలు 05 డిసెంబర్ 2025: ఈరోజు మీ రాశికి శుభమా? జాగ్రత్త అవసరమా?
Rasi Phalalu 5 December 2025: డిసెంబర్ 5, 2025 నాటి 12 రాశుల జాతక ఫలాలు, శుభప్రదమైన రాశులు, జాగ్రత్త అవసరమైన రాశులు, ఆర్థిక, కెరీర్, ప్రేమ ఫలితాలు తెలుసుకోండి.
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం 12 రాశులపై గ్రహాలు, నక్షత్రాల సంచారం నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. డిసెంబర్ 5, 2025 నాటి గ్రహస్థితి ప్రకారం కొన్ని రాశులకు శుభయోగం ఉండగా, మరికొన్ని రాశులు జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రోజు ప్రేమ, కెరీర్, ఆర్థిక, ఆరోగ్య పరంగా ఏ రాశులకు ఏ విధంగా ఫలితాలు ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి (Aries)
ఈరోజు సంబంధాలు, కెరీర్ విషయాల్లో కొంత ఉద్రిక్తత ఎదురవచ్చు. ప్రేమలో సమస్యలు ఉంటే వెంటనే మాట్లాడి పరిష్కరించండి. అధికారిక పనుల్లో సవాళ్లు ఉన్నా, చివరికి విజయం మీదే.
వృషభ రాశి (Taurus)
డబ్బు విషయంలో శుభదినం. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి. మీ సృజనాత్మక శక్తి పెరుగుతుంది, అయితే పనులను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి.
మిథున రాశి (Gemini)
వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, కెరీర్ పురోగతి కోసం మంచి రోజు. ప్రేమ, డబ్బు విషయంలో అదృష్టం మీవైపు ఉంటుంది. కొత్త మార్పులను ధైర్యంగా స్వీకరించండి.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఈరోజు నక్షత్రాలు మీకు పూర్తి అనుకూలంగా ఉంటాయి. స్పష్టత, ప్రేరణ పెరుగుతాయి. డబ్బు విషయంలో శుభవార్తలు రావచ్చు.
సింహ రాశి (Leo)
రోజంతా కొంత గందరగోళం ఉంటుంది. కెరీర్ లో పనులు ఎక్కువగా ఉండి ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. అయితే మీలో ఉన్న సామర్థ్యం వల్ల ఏ సమస్యనైనా అధిగమించగలుగుతారు.
కన్యా రాశి (Virgo)
డబ్బు నిర్వహణలో తెలివిగా ఉండాలి. నిర్ణయాలు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్ లో ఉన్నవారు త్వరలో తమ ప్రియమైన వారిని కలవచ్చు.
తుల రాశి (Libra)
కొత్త మార్పులు, ప్రాజెక్టులు వచ్చినా భయపడకండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. వాదనలను దూరంగా పెట్టండి. ఆర్థిక విషయాలను జాగ్రత్తతో చూసుకోండి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలరు. ఈరోజు వచ్చిన అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. రోజువారీ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నా, మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను మరచిపోవద్దు.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
శక్తివంతమైన రోజు. కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, కొత్త పరిచయాలకు ఇది మంచి సమయం.
మకర రాశి (Capricorn)
అనుకోని అవకాశాలు లభించే రోజు. మార్పులను స్వీకరించండి. ఓపెన్ మైండ్ తో ఉంటే కొత్త దారులు తెరవబడతాయి.
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఎదుగుదలకు మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. పెద్ద పెట్టుబడులు ఆలోచించి చేయాలి. చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
మీన రాశి (Pisces)
సానుకూల శక్తి నిండిన రోజు. తల్లిదండ్రుల పూర్తి మద్దతు లభించవచ్చు. మానసిక ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకోండి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.