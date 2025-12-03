రాశిఫలాలు 03 డిసెంబర్ 2025: రవి యోగం ప్రభావం – మిథునం, సింహం సహా 5 రాశులకు అద్భుత లాభాలు!
Horoscope Today 03 December 2025: రవి యోగం, గజకేసరి యోగం, సమసప్తక యోగం ప్రభావంతో ఈరోజు మిథునం, సింహం, వృశ్చికం సహా 5 రాశులకు శుభఫలాలు. 12 రాశుల ఫలితాలు, అదృష్ట శాతం, పరిహారాలు.
03 డిసెంబర్ 2025 బుధవారం. జ్యోతిష్య ప్రకారం ఈరోజు చంద్రుడు మేషం నుంచి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. భరణి నక్షత్రం ప్రభావం కొనసాగుతుంది. అలాగే చంద్రుడు–సూర్యుడు కలిసి గజకేసరి యోగం, సమసప్తక యోగం, రవి యోగం ఏర్పడనున్నాయి. ఈ శుభ యోగాల ప్రభావంతో మిథునం, సింహం, వృశ్చికం, తుల, వృషభం సహా కొన్ని రాశుల వారికి విశేష ఫలితాలు లభించనున్నాయి. మరికొన్ని రాశుల వారికి జాగ్రత్తలు అవసరం.
ఇప్పుడు 12 రాశుల వారీగా ఈరోజు ఫలితాలు, అదృష్ట శాతం, పరిహారాలు చూద్దాం.
మేష రాశి (Aries)
రోజు ప్రారంభం శుభంగా ఉంటుంది. పనుల్లో విజయాలు, కుటుంబంలో ఆనందం. ఆర్థికంగా మంచిదే. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
- అదృష్టం: 60%
- పరిహారం: తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు తీసుకోండి.
వృషభ రాశి (Taurus)
కుటుంబంలో చిన్న విభేదాలు వచ్చినా, పనిలో ప్రశంసలు. ప్రయాణ అవకాశాలు. ఆర్థికంగా సంతృప్తి.
- అదృష్టం: 85%
- పరిహారం: గోమాతకు పచ్చి గడ్డి తినిపించండి.
మిథున రాశి (Gemini)
రవి యోగం వల్ల అదృష్టం గరిష్టం. శుభకార్యాలు, వ్యాపార లాభాలు, విద్యార్థులకు విజయం. మాటతీరు మీకు అదనపు లాభాలు తీసుకొస్తుంది.
- అదృష్టం: 82%
- పరిహారం: లక్ష్మీదేవిని పూజించండి.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఉత్సాహం, ఉద్యోగ విజయాలు, వ్యాపారంలో లాభాలు. కుటుంబ వివాదాలు తగ్గుతాయి. సంపద కూడబెట్టుకునే అవకాశం.
- అదృష్టం: 72%
- పరిహారం: గురువు, పెద్దల ఆశీస్సులు పొందండి.
సింహ రాశి (Leo)
రోజంతా అద్భుత ఫలితాలు. కోర్టు కేసులు, పెండింగ్ పనుల్లో ఉపశమనం. పనుల్లో విజయాలు ఖాయం.
- అదృష్టం: 92%
- పరిహారం: వినాయకుడికి లడ్డూ సమర్పించండి.
కన్య రాశి (Virgo)
కుటుంబంతో మంచి సమయం, ఉద్యోగ ప్రగతి, ప్రమోషన్ సంకేతాలు. కొత్త పరిచయాలు లాభదాయకం.
- అదృష్టం: 84%
- పరిహారం: శివ చాలీసా పారాయణం చేయండి.
తుల రాశి (Libra)
కొన్ని సవాళ్లు వచ్చినా, కుటుంబం మద్దతు ఉంటుంది. వ్యాపారం లాభదాయకం. ఆర్థికంగా అనుకూలం.
- అదృష్టం: 85%
- పరిహారం: సరస్వతీ దేవిని పూజించండి.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
కష్టానికి తగిన ఫలితం. కుటుంబ ప్రేమ, శుభకార్యాల్లో పాల్గొనడం. వ్యాపార లాభాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
- అదృష్టం: 95%
- పరిహారం: తెల్లని వస్తువులను దానం చేయండి.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
పనుల్లో విజయం, కొత్త బిజినెస్కు శుభారంభం. మీ ప్లానింగ్ సరిగ్గా పని చేస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం.
- అదృష్టం: 72%
- పరిహారం: శివలింగానికి పాలు సమర్పించండి.
మకర రాశి (Capricorn)
అనేక రంగాల్లో అదృష్టం. విద్యార్థులకు విజయం. కుటుంబంతో మంచి సమయం. వ్యాపారం బాగానే ఉంటుంది.
- అదృష్టం: 85%
- పరిహారం: వినాయకుడికి లడ్డూ సమర్పించండి.
కుంభ రాశి (Aquarius)
పనుల్లో సమస్యల పరిష్కారం. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. జీవిత భాగస్వామి, పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు. ఉద్యోగ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
- అదృష్టం: 95%
- పరిహారం: చీమలకు పిండి పదార్థాలు పెట్టండి.
మీన రాశి (Pisces)
పనుల్లో విజయం, కుటుంబంలో శాంతి. విద్యార్థులు దృష్టి పెట్టాలి. వ్యాపార లాభాలు స్పష్టం.
- అదృష్టం: 92%
- పరిహారం: హనుమంతుడికి సింధూరం సమర్పించండి.