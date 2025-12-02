రాశి ఫలాలు 02 డిసెంబర్ 2025: మంగళవారం జాతకం.. కొందరికి శుభప్రదం, ఓ రాశి వారు వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి!
Rasi Phalalu 02 December 2025 – మంగళవారం రాశి ఫలాలు, ఈ రోజు ఏ రాశి వారికి లాభం, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ప్రేమ, ఆరోగ్యం, కెరీర్, డబ్బు పరంగా డిసెంబర్ 2 జాతక ఫలితాలు ఇక్కడ చదవండి.
రాశి ఫలాలు 02 డిసెంబర్ 2025:
డిసెంబర్ 2, మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, రాశుల కదలిక ఆధారంగా జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడి ఆరాధనకు ఎంతో శుభప్రదమైన రోజు. భయం, బాధ, వ్యాధి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
ఈరోజు కొన్ని రాశులకు అత్యంత అనుకూలం కాగా, కొందరు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ రాశి ఫలితాలు ఇక్కడ చదవండి.
మేష రాశి (Aries)
ఈరోజు వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. కెరీర్లో మంచి అభివృద్ధి, ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో స్పష్టత, ప్రేమలో భాగస్వామితో ఆనందమైన సమయం గడుస్తుంది.
వృషభ రాశి (Taurus)
కార్యాలయంలో ఉత్పాదక వాతావరణం, ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ రోజు డేటింగ్కు సరైన సమయం కాకపోవచ్చు. మానసిక ప్రశాంతతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి.
మిథున రాశి (Gemini)
వృత్తిలో ప్రగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు, తెలివైన పెట్టుబడులు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం మరింత పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
పనిలో కొత్త బాధ్యతలు, మంచి ఫలితాలు. ఆర్థికంగా లాభం, పెట్టుబడులకు అనుకూలం. భాగస్వామి మంచి లక్షణాలను గుర్తించి సంబంధాన్ని బలపరచండి.
సింహ రాశి (Leo)
డబ్బును తెలివిగా వినియోగించాలి. ఆరోగ్యం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రేమలో సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. సంతోషకర రోజు.
కన్యా రాశి (Virgo)
క్లిష్ట పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ నైపుణ్యాలు పనిలో ఉపయోగపడతాయి. పరిశోధన, ప్రణాళిక పనులకు అనుకూలం.
తుల రాశి (Libra)
ప్రేమ జీవితం తీవ్రమవుతుంది. సమస్య పరిష్కారం, హెల్త్ కేర్, ప్రొడక్టివిటీకి సంబంధించిన పనులకు అనుకూలమైన రోజు. ఒంటరి వ్యక్తులు కార్యాలయం లేదా జిమ్లో కొత్త వ్యక్తిని కలవవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు, ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. ప్రేమలో సమస్యలను పరిష్కరించి భాగస్వామిని సంతోషంగా ఉంచుతారు.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
వృత్తిపరంగా మంచి పురోగతి. డబ్బు విషయంలో లాభాలు. ప్రేమలో భాగస్వామి పట్ల శ్రద్ధ చూపాలి. కార్యాలయంలో కొత్త సవాళ్లను అధిగమిస్తారు.
మకర రాశి (Capricorn)
పెట్టుబడులకు మంచి అవకాశాలు. జీవితంలోని వాస్తవికతపై దృష్టి పెట్టాలి. పనితీరును మెరుగుపరచడానికి మార్పులు చేసి లాభపడతారు. జంటలు ఆరోగ్యకర జీవనశైలిని అనుసరించాలి.
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కెరీర్ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. భాగస్వామితో సమయం గడిపి వారిని సంతోషపెట్టండి.
మీన రాశి (Pisces)
ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు అవసరమైన పనులు చేయండి. భావోద్వేగ సమస్యలను ఎదుర్కొని పరిష్కారం చేసుకునేందుకు ఈ రోజు అనుకూలం.