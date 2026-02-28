Holi 2026 Lucky Zodiac Signs: హోలీ రోజున బుధాదిత్య, శుక్రాదిత్య రాజయోగాలు.. ఈ రాశులకు లాభాలు
Holi 2026 Lucky Zodiac Signs: హోలీ పండగ రోజున బుధాదిత్య, శుక్రాదిత్య రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. మేష, తులా, మకర రాశుల వారికి ఆర్థిక, వృత్తి రంగాల్లో లాభాల సూచనలు.
హోలీ పండగ రోజున అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈసారి హోలీ సందర్భంగా బుధుడు–సూర్యుడు కలయికతో బుధాదిత్య రాజయోగం, అలాగే సూర్యుడు–శుక్రుడు సంయోగంతో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ రెండు యోగాలు శక్తివంతమైనవిగా భావించబడుతున్నాయి.
మార్చి పౌర్ణమి సందర్భంగా జరుపుకునే హోలీ పండగ రోజే ఈ గ్రహ సంయోగాలు ఏర్పడటం ప్రత్యేకతగా చెబుతున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
మేష రాశి:
ఈ రాశి వారికి ఆదాయం పెరగడం, పెండింగ్ పనులు పూర్తవడం వంటి ఫలితాలు ఉండొచ్చని అంచనా. ఉద్యోగ రంగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా అవకాశాలు రావచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే వారికి పురోగతి సూచనలు కనిపించవచ్చని చెబుతున్నారు.
తులా రాశి:
ప్రేమ, విద్య, సంతాన సంబంధిత అంశాల్లో శుభవార్తలు వినే అవకాశాలు ఉన్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపార రంగంలో లాభాలు మెరుగుపడవచ్చని, వైవాహిక జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
మకర రాశి:
ఈ రాశి వారికి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడడం, ఉద్యోగ లేదా వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి కలగడం వంటి ఫలితాలు ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. పెట్టుబడులకు లాభదాయకమైన సమయం కావచ్చని సూచిస్తున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధాదిత్య, శుక్రాదిత్య రాజయోగాలను శుభప్రదమైనవిగా పరిగణిస్తారు. ఈ యోగాలు శుభస్థానాల్లో ఏర్పడితే ఆర్థికాభివృద్ధి, గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరగడం వంటి ఫలితాలు దక్కవచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.