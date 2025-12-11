Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏమిటి? దాని ప్రభావాలు, పరిహారాలు
గురు చండాల యోగం అంటే ఏమిటి? జాతకంలో గురు–రాహువు కలయిక వల్ల వచ్చే ప్రభావాలు, స్త్రీ జాతకంపై దాని ప్రభావం, అలాగే ఈ యోగాన్ని తగ్గించే పరిహారాలు వివరంగా తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు చండాల యోగం (Guru Chandala Yogam) ఒక ముఖ్యమైన గ్రహసంబంధ యోగంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా గురువు (Jupiter) మరియు రాహువు (Rahu) కలిసి ఉన్నప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది జాతకంలో కొన్ని స్థానాల్లో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి జీవితం అనేక రంగాల్లో ప్రభావితమవుతుందని జ్యోతిష్యులు అంటారు.
గురు చండాల యోగం అంటే ఏమిటి?
- జాతకంలో గురుడు + రాహువు కలిసి ఉన్నప్పుడు దాన్ని గురు రాహు దోషం అంటారు.
- అయితే ఇవి 1, 4, 7, 10 స్థానాల్లో (కేంద్ర భవాలు) కలిసినట్లయితే దాన్ని గురు చండాల యోగంగా పరిగణిస్తారు.
- ఈ సమయంలో వ్యక్తికి గురు లేదా రాహువు సంబంధించిన మహాదశలు/అంతర్దశలు నడుస్తున్నా ప్రభావం అధికమవుతుందని అంటారు.
గురు చండాల యోగం వల్ల వచ్చే ప్రభావాలు
ఈ యోగం ఉన్న వ్యక్తుల జీవితంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన సమస్యలు కనిపిస్తాయని జ్యోతిష్య గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి:
1. విద్య మరియు జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు
- చదువులో దృష్టి కేంద్రీకరణ తగ్గుతుంది
- బాగా చదివేవారికి కూడా అకస్మాత్తుగా వెనుకబడే పరిస్థితి
- జ్ఞాపకశక్తి బలహీనత
2. వాక్ప్రయోగం, కమ్యూనికేషన్ సమస్యలు
- మాట్లాడేటప్పుడు తడబాటు
- మనసులో అనుకున్నది స్పష్టంగా చెప్పలేకపోవడం
- మాటల వల్ల సమస్యలు రావడం
3. వృత్తి / ఉద్యోగ సంబంధ సమస్యలు
- పదోన్నతులు ఆలస్యం
- అధికారులతో అర్థం పడకపోవడం
- కెరీర్లో స్థిరత్వం లేకపోవడం
4. సంతానం, కుటుంబ సంబంధాలు
- సంతానంతో సఖ్యత లోపం
- కుటుంబ సమస్యలు, ఒత్తిడి
- స్త్రీ జాతకంలో గురు చండాల యోగం ప్రభావం
స్త్రీ జాతకంలో ఈ యోగం మరింత ప్రత్యేకంగా పరిశీలించబడుతుంది:
- భర్త పురోగతిపై ప్రభావం
- దంపతుల మధ్య తరచూ కలహాలు
- పంచమ స్థానం బలహీనంగా ఉంటే సంతాన సమస్యలు
- ఈ యోగం సాధారణంగా పురుషుల కంటే స్త్రీల జాతకాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతారు.
గురు చండాల యోగం నివారణ కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచించే కొన్ని శుభకార్యాలు, దేవతారాధనలు ఈ యోగ ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయని చెబుతారు:
1.దత్తాత్రేయ స్వామి ఆరాధన
ప్రతిరోజూ లేదా గురువారం ప్రత్యేక పూజలు.
2.దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పారాయణం
గురువు శక్తిని బలపరచటానికి అత్యుత్తమ మార్గం.
రాహు పరిహారాలు
- మంగళవారం, శనివారం రాహుకాల నియమాలు పాటించడం
- దుర్గాదేవి ఆరాధన
అన్నదానం
గురు సంబంధ సమస్యలను తగ్గించడంలో అత్యుత్తమ పరిహారాలలో ఒకటి.
విద్యార్థులకు సహాయం
చదువులో ఇబ్బందులు పడుతున్నవారికి సాయం చేయడం గురు గ్రహాన్ని బలపరుస్తుంది.