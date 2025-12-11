  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏమిటి? దాని ప్రభావాలు, పరిహారాలు

Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏమిటి? దాని ప్రభావాలు, పరిహారాలు
x
Highlights

గురు చండాల యోగం అంటే ఏమిటి? జాతకంలో గురు–రాహువు కలయిక వల్ల వచ్చే ప్రభావాలు, స్త్రీ జాతకంపై దాని ప్రభావం, అలాగే ఈ యోగాన్ని తగ్గించే పరిహారాలు వివరంగా తెలుసుకోండి.

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురు చండాల యోగం (Guru Chandala Yogam) ఒక ముఖ్యమైన గ్రహసంబంధ యోగంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా గురువు (Jupiter) మరియు రాహువు (Rahu) కలిసి ఉన్నప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది జాతకంలో కొన్ని స్థానాల్లో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి జీవితం అనేక రంగాల్లో ప్రభావితమవుతుందని జ్యోతిష్యులు అంటారు.

గురు చండాల యోగం అంటే ఏమిటి?

  1. జాతకంలో గురుడు + రాహువు కలిసి ఉన్నప్పుడు దాన్ని గురు రాహు దోషం అంటారు.
  2. అయితే ఇవి 1, 4, 7, 10 స్థానాల్లో (కేంద్ర భవాలు) కలిసినట్లయితే దాన్ని గురు చండాల యోగంగా పరిగణిస్తారు.
  3. ఈ సమయంలో వ్యక్తికి గురు లేదా రాహువు సంబంధించిన మహాదశలు/అంతర్దశలు నడుస్తున్నా ప్రభావం అధికమవుతుందని అంటారు.

గురు చండాల యోగం వల్ల వచ్చే ప్రభావాలు

ఈ యోగం ఉన్న వ్యక్తుల జీవితంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన సమస్యలు కనిపిస్తాయని జ్యోతిష్య గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి:

1. విద్య మరియు జ్ఞాపకశక్తి సమస్యలు

  1. చదువులో దృష్టి కేంద్రీకరణ తగ్గుతుంది
  2. బాగా చదివేవారికి కూడా అకస్మాత్తుగా వెనుకబడే పరిస్థితి
  3. జ్ఞాపకశక్తి బలహీనత

2. వాక్ప్రయోగం, కమ్యూనికేషన్ సమస్యలు

  1. మాట్లాడేటప్పుడు తడబాటు
  2. మనసులో అనుకున్నది స్పష్టంగా చెప్పలేకపోవడం
  3. మాటల వల్ల సమస్యలు రావడం

3. వృత్తి / ఉద్యోగ సంబంధ సమస్యలు

  1. పదోన్నతులు ఆలస్యం
  2. అధికారులతో అర్థం పడకపోవడం
  3. కెరీర్‌లో స్థిరత్వం లేకపోవడం

4. సంతానం, కుటుంబ సంబంధాలు

  1. సంతానంతో సఖ్యత లోపం
  2. కుటుంబ సమస్యలు, ఒత్తిడి
  3. స్త్రీ జాతకంలో గురు చండాల యోగం ప్రభావం

స్త్రీ జాతకంలో ఈ యోగం మరింత ప్రత్యేకంగా పరిశీలించబడుతుంది:

  1. భర్త పురోగతిపై ప్రభావం
  2. దంపతుల మధ్య తరచూ కలహాలు
  3. పంచమ స్థానం బలహీనంగా ఉంటే సంతాన సమస్యలు
  4. ఈ యోగం సాధారణంగా పురుషుల కంటే స్త్రీల జాతకాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతారు.

గురు చండాల యోగం నివారణ కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు

జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచించే కొన్ని శుభకార్యాలు, దేవతారాధనలు ఈ యోగ ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తాయని చెబుతారు:

1.దత్తాత్రేయ స్వామి ఆరాధన

ప్రతిరోజూ లేదా గురువారం ప్రత్యేక పూజలు.

2.దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పారాయణం

గురువు శక్తిని బలపరచటానికి అత్యుత్తమ మార్గం.

రాహు పరిహారాలు

  1. మంగళవారం, శనివారం రాహుకాల నియమాలు పాటించడం
  2. దుర్గాదేవి ఆరాధన

అన్నదానం

గురు సంబంధ సమస్యలను తగ్గించడంలో అత్యుత్తమ పరిహారాలలో ఒకటి.

విద్యార్థులకు సహాయం

చదువులో ఇబ్బందులు పడుతున్నవారికి సాయం చేయడం గురు గ్రహాన్ని బలపరుస్తుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick