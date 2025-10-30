ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు నిజంగా లక్ష్మీ స్వరూపులు..!
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు లక్ష్మీ స్వరూపులు! న్యూమరాలజీ ప్రకారం వీరి జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ అదృష్టం, సంపద, ఆనందం తోడుంటాయి. రాడిక్స్ నెంబర్ 6 గర్ల్స్ ప్రత్యేకతలు, వీరి విజయ రహస్యాలు తెలుసుకోండి.
సంపద, ఆనందం, శ్రేయస్సు ఎప్పుడూ వీరి వెంటే..!
న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఒక మనిషి పుట్టిన తేదీ అతని వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనా విధానం, జీవన పద్ధతిని మాత్రమే కాక భవిష్యత్తును కూడా సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు లక్ష్మీదేవి స్వరూపులు అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. వీరి వెంట అదృష్టం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. డబ్బు, ఆనందం, సుఖసంపద వీరిని ఎప్పుడూ వదిలి పోవు.
రాడిక్స్ నెంబర్ 6 — శుక్రుని ఆశీర్వాదం ఉన్నవారు
ఏదైనా నెలలో 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారి రాడిక్స్ నెంబర్ 6.
ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శుక్రుడు (Venus).
శుక్రుడు అనేది ధనం, ప్రేమ, విలాసం, సౌందర్యం, సుఖం వంటి వాటికి సంకేతం.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు సహజసిద్ధంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు, అందరినీ సులభంగా ఆకట్టుకుంటారు.
వీరి వ్యక్తిత్వం
- ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో ఉంటారు
- అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు
- ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటారు
- సెన్సిటివ్, ప్రేమాభిమానాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి
- కొద్దిగా ఖర్చు ఎక్కువ చేసే అలవాటు ఉంటుంది
ఈ రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు కష్టానికి తగ్గ ఫలితం పొందుతారు.
ఆర్ట్స్, మ్యూజిక్, ఫ్యాషన్, డాన్స్, డిజైన్ వంటి సృజనాత్మక రంగాల్లో వీరు అద్భుతంగా రాణిస్తారు.
వీరి ప్రతిభతో పేరు, ప్రతిష్ట, సంపద—all-in-oneగా పొందుతారు.
వీరి అదృష్టం కుటుంబానికీ!
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల అదృష్టం వారి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. వీరి సమక్షంలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషం, శ్రేయస్సు నెలకొంటుంది.
గమనిక:
ఈ కథనంలోని సమాచారం జ్యోతిష్యం, న్యూమరాలజీ ఆధారంగా మాత్రమే.
ఇవి శాస్త్రీయ ఆధారాలు కావు.
ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.