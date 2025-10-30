  • Menu
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు నిజంగా లక్ష్మీ స్వరూపులు..!

Highlights

ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు లక్ష్మీ స్వరూపులు! న్యూమరాలజీ ప్రకారం వీరి జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ అదృష్టం, సంపద, ఆనందం తోడుంటాయి. రాడిక్స్ నెంబర్‌ 6 గర్ల్స్‌ ప్రత్యేకతలు, వీరి విజయ రహస్యాలు తెలుసుకోండి.

సంపద, ఆనందం, శ్రేయస్సు ఎప్పుడూ వీరి వెంటే..!

న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఒక మనిషి పుట్టిన తేదీ అతని వ్యక్తిత్వం, ఆలోచనా విధానం, జీవన పద్ధతిని మాత్రమే కాక భవిష్యత్తును కూడా సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు లక్ష్మీదేవి స్వరూపులు అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. వీరి వెంట అదృష్టం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. డబ్బు, ఆనందం, సుఖసంపద వీరిని ఎప్పుడూ వదిలి పోవు.

రాడిక్స్ నెంబర్‌ 6 — శుక్రుని ఆశీర్వాదం ఉన్నవారు

ఏదైనా నెలలో 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారి రాడిక్స్ నెంబర్‌ 6.

ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శుక్రుడు (Venus).

శుక్రుడు అనేది ధనం, ప్రేమ, విలాసం, సౌందర్యం, సుఖం వంటి వాటికి సంకేతం.

ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు సహజసిద్ధంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు, అందరినీ సులభంగా ఆకట్టుకుంటారు.

వీరి వ్యక్తిత్వం

  1. ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో ఉంటారు
  2. అందంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు
  3. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటారు
  4. సెన్సిటివ్‌, ప్రేమాభిమానాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి
  5. కొద్దిగా ఖర్చు ఎక్కువ చేసే అలవాటు ఉంటుంది

ఈ రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు

ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు కష్టానికి తగ్గ ఫలితం పొందుతారు.

ఆర్ట్స్‌, మ్యూజిక్‌, ఫ్యాషన్‌, డాన్స్‌, డిజైన్‌ వంటి సృజనాత్మక రంగాల్లో వీరు అద్భుతంగా రాణిస్తారు.

వీరి ప్రతిభతో పేరు, ప్రతిష్ట, సంపద—all-in-one‌గా పొందుతారు.

వీరి అదృష్టం కుటుంబానికీ!

ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల అదృష్టం వారి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులపై కూడా సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. వీరి సమక్షంలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషం, శ్రేయస్సు నెలకొంటుంది.

గమనిక:

ఈ కథనంలోని సమాచారం జ్యోతిష్యం, న్యూమరాలజీ ఆధారంగా మాత్రమే.

ఇవి శాస్త్రీయ ఆధారాలు కావు.

ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

