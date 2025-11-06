నవంబర్ 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల అదృష్టం పీక్లో! సూర్య అనుగ్రహంతో డబ్బు, పదోన్నతులు, శుభ ఫలితాలు
Sun Transit 2025 – నవంబర్ 19 నుంచి సూర్యుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ మార్పు వల్ల మిథునం, సింహం, వృశ్చిక రాశివారికి ఆర్థిక లాభాలు, పదోన్నతులు, కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
గ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడు నవంబర్ 19 నుంచి అనురాధ నక్షత్రంలో సంచారం ప్రారంభించనున్నాడు. డిసెంబర్ 2 వరకు ఈ నక్షత్రంలో ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం తిరుగుతుంది — ఆర్థికంగా, వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. సూర్యుని ఈ సంచారం కొన్ని రాశులకు సువర్ణ అవకాశాలను తెస్తుంది.
1. మిథున రాశి (Gemini)
ఈ కాలం మిథున రాశివారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.
💼 కెరీర్లో పురోగతి: ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి.
💰 ఆర్థిక లాభం: పాత పెట్టుబడుల నుంచి డబ్బు వస్తుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి.
🏥 ఆరోగ్య లాభం: పాత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
🍀 అదృష్టం: అన్ని ప్రయత్నాల్లో విజయం మీవే.
2. సింహ రాశి (Leo)
సూర్యుడు మీ అధిపతి కావడంతో ఈ సంచారం మీకు శుభప్రదం.
📈 పదోన్నతి అవకాశాలు: ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, జీతం పెంపు.
💬 సంబంధాల్లో మెరుగుదల: బంధుత్వం, స్నేహితులతో అనుబంధం బలపడుతుంది.
⚖️ కోర్టు, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో విజయం: దీర్ఘకాల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.
💪 ఆత్మవిశ్వాసం: మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.
3. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
సూర్యుని అనురాధ నక్షత్ర సంచారం వృశ్చిక రాశివారికి అత్యంత శుభదాయకం.
🏠 భూమి, ఇల్లు, వాహనం: కొనుగోలు అవకాశాలు.
❤️ కుటుంబ సౌఖ్యం: జీవిత భాగస్వామి మద్దతు.
💰 డబ్బు ప్రవాహం: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
🔥 ఆత్మవిశ్వాసం: ధైర్యం, నిర్ణయ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
సూర్య అనుగ్రహ సూచన:
ఈ కాలంలో ప్రతీ ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో "ఓం సూర్యాయ నమః" మంత్రాన్ని 11 సార్లు జపించండి. శక్తి, విజయాలు, ఆర్థిక లాభాలు దక్కుతాయి.