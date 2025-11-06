  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

నవంబర్‌ 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల అదృష్టం పీక్‌లో! సూర్య అనుగ్రహంతో డబ్బు, పదోన్నతులు, శుభ ఫలితాలు

నవంబర్‌ 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల అదృష్టం పీక్‌లో! సూర్య అనుగ్రహంతో డబ్బు, పదోన్నతులు, శుభ ఫలితాలు
x
Highlights

Sun Transit 2025 – నవంబర్‌ 19 నుంచి సూర్యుడు అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ మార్పు వల్ల మిథునం, సింహం, వృశ్చిక రాశివారికి ఆర్థిక లాభాలు, పదోన్నతులు, కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.

గ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడు నవంబర్‌ 19 నుంచి అనురాధ నక్షత్రంలో సంచారం ప్రారంభించనున్నాడు. డిసెంబర్‌ 2 వరకు ఈ నక్షత్రంలో ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం తిరుగుతుంది — ఆర్థికంగా, వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. సూర్యుని ఈ సంచారం కొన్ని రాశులకు సువర్ణ అవకాశాలను తెస్తుంది.

1. మిథున రాశి (Gemini)

ఈ కాలం మిథున రాశివారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది.

💼 కెరీర్‌లో పురోగతి: ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి.

💰 ఆర్థిక లాభం: పాత పెట్టుబడుల నుంచి డబ్బు వస్తుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి.

🏥 ఆరోగ్య లాభం: పాత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

🍀 అదృష్టం: అన్ని ప్రయత్నాల్లో విజయం మీవే.

2. సింహ రాశి (Leo)

సూర్యుడు మీ అధిపతి కావడంతో ఈ సంచారం మీకు శుభప్రదం.

📈 పదోన్నతి అవకాశాలు: ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, జీతం పెంపు.

💬 సంబంధాల్లో మెరుగుదల: బంధుత్వం, స్నేహితులతో అనుబంధం బలపడుతుంది.

⚖️ కోర్టు, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో విజయం: దీర్ఘకాల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.

💪 ఆత్మవిశ్వాసం: మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.

3. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

సూర్యుని అనురాధ నక్షత్ర సంచారం వృశ్చిక రాశివారికి అత్యంత శుభదాయకం.

🏠 భూమి, ఇల్లు, వాహనం: కొనుగోలు అవకాశాలు.

❤️ కుటుంబ సౌఖ్యం: జీవిత భాగస్వామి మద్దతు.

💰 డబ్బు ప్రవాహం: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.

🔥 ఆత్మవిశ్వాసం: ధైర్యం, నిర్ణయ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.

సూర్య అనుగ్రహ సూచన:

ఈ కాలంలో ప్రతీ ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో "ఓం సూర్యాయ నమః" మంత్రాన్ని 11 సార్లు జపించండి. శక్తి, విజయాలు, ఆర్థిక లాభాలు దక్కుతాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick