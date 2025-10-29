ఈ 4 రాశుల వారికి 2026లో గురు అనుగ్రహం — ఆరు నెలల పాటు అదృష్టం వరదలా ప్రవహించబోతోంది!
జనవరి 2026 నుంచి జూన్ 2026 వరకు — ఈ రాశుల వారికి సిరి, సౌభాగ్యం, కీర్తి లభిస్తాయి!
వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం గురు గ్రహం (Jupiter) పేరు, ప్రతిష్ట, సంతోషం, సంపదకు సూచిక. ఇది ఎప్పటికప్పుడు రాశి మారుస్తూ కొత్త యోగాలను సృష్టిస్తుంది. 2026 జనవరి నుండి జూన్ వరకు, గురు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుత ఫలితాలు ఇవ్వబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో వారికి ఆర్థిక లాభాలు, ఉద్యోగ పురోగతి, కుటుంబ సుఖం, విజయాలు వరుసగా వస్తాయి.
మరి ఆ అదృష్టవంతమైన రాశులు ఏవంటే
1. మిథున రాశి
- ఈ రాశి వారికి గురువు అశేషమైన అదృష్టాన్ని ప్రసాదించబోతున్నాడు. ఆరు నెలల పాటు శుభ ఫలితాలు వరుసగా వస్తాయి.
- ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది, పాత బకాయిలు రాబడతాయి.
- ప్రమోషన్ అవకాశం ఉంది, ఉద్యోగంలో గుర్తింపు పెరుగుతుంది.
- కొత్త అవకాశాలు మీ వైపు పరుగులు తీస్తాయి, కుటుంబ సుఖం పెరుగుతుంది.
2. వృషభ రాశి
- వృషభ రాశి వారు ఈ కాలంలో ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఎదగబోతున్నారు.
- ఆదాయం పెరుగుతుంది, పాత ప్రాజెక్టులు ఫలితాలిస్తాయి.
- కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది, స్నేహితుల మద్దతు లభిస్తుంది.
- పేరు, ప్రతిష్టలు పెరిగి, కొత్త గౌరవాన్ని పొందుతారు.
3. కన్యా రాశి
- ఈ రాశి వారికి గురువు వ్యాపారంలో, ఉద్యోగంలో, జీవితంలో శుభ ఫలితాలు అందిస్తాడు.
- వ్యాపారులకు లాభాలు పెరుగుతాయి, కొత్త ఒప్పందాలు దక్కుతాయి.
- ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్, గుర్తింపు లభిస్తుంది.
- విలాసవంతమైన జీవితం గడిపే అవకాశం, సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
4. వృశ్చిక రాశి
- వృశ్చిక రాశి వారికి 2026 తొలి ఆరు నెలలు నిజంగా గోల్డెన్ పీరియడ్!
- కెరీర్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి.
- కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి నెలకొంటుంది.
- కొత్త అవకాశాలు, సానుకూల పరిణామాలు మీ జీవితం మార్చేస్తాయి.
ముగింపు:
గురు గ్రహం ప్రసాదించే ఈ ఆరు నెలలు — పై రాశుల వారికి నిజమైన సువర్ణకాలం!
ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే జీవితంలో అపారమైన సంపద, కీర్తి, విజయాలు సాధ్యం.
