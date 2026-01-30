February Lucky Zodiac Signs: ఫిబ్రవరిలో కుంభరాశిలో గ్రహాల జాతర.. ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం, ఇక డబ్బే డబ్బు!
February Lucky Zodiac Signs: ఫిబ్రవరి 2026లో కుంభరాశిలో అరుదైన గ్రహాల కలయిక! లక్ష్మీ నారాయణ, బుధాదిత్య వంటి శక్తివంతమైన రాజయోగాల వల్ల మేషం, మిథునం సహా 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతోంది.
February Lucky Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 2026 ఒక అరుదైన మాసంగా నిలవబోతోంది. కుంభరాశిలో రవి, బుధ, శుక్ర, కుజ గ్రహాల కలయిక వల్ల పలు శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. దీని ప్రభావంతో ఐదు రాశుల వారి జాతకం పూర్తిగా మారిపోనుంది.
ఫిబ్రవరిలో కుంభరాశిలో గ్రహాల సంచారం వల్ల లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, శుక్రాదిత్య మరియు ఆదిత్య మంగళ యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఈ శుభ యోగాల వల్ల ఏయే రాశుల వారు చక్రం తిప్పబోతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. మేష రాశి: కొత్త ఆదాయ మార్గాలు
మేష రాశి వారికి ఈ సమయం కెరీర్ పరంగా స్వర్ణయుగం అని చెప్పవచ్చు.
ఆదాయం: కొత్త మార్గాల ద్వారా ధన లాభం చేకూరుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
ఉద్యోగం: నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు భారీ లాభాలు ఉంటాయి.
2. మిథున రాశి: అదృష్ట ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయి
మిథున రాశి వారికి అదృష్టం తోడై పెండింగ్లో ఉన్న పనులు చకచకా పూర్తవుతాయి.
ఆస్తులు: పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆస్తుల కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయం.
వివాహం: అవివాహితులకు వివాహ ఘడియలు దగ్గరపడతాయి. ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుంది.
3. తులా రాశి: కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలు
తులా రాశి వారికి వ్యాపార మరియు వ్యక్తిగత జీవితం చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.
కుటుంబం: కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమికులకు వివాహ యోగం ఉంది.
వ్యాపారం: వ్యాపార వర్గాలకు ఈ నెల అత్యంత ఫలవంతంగా ఉండబోతోంది.
4. మకర రాశి: సంపద అమాంతం పెరుగుతుంది
ఫిబ్రవరి 2026 మకర రాశి వారికి శుభ వార్తలను మోసుకొస్తుంది.
శుభకార్యాలు: ఇంట్లో వేడుకలు, శుభకార్యాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
రియల్ ఎస్టేట్: పాత ఆస్తులను అమ్మడం లేదా కొత్తవి కొనడం ద్వారా మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది.
5. కుంభ రాశి: అన్ని దిశల నుండి విజయం
సొంత రాశిలోనే గ్రహాల కలయిక జరుగుతుండటంతో కుంభ రాశి వారికి తిరుగుండదు.
రాజకీయం: రాజకీయ సంబంధాలు ఉన్నవారికి పెద్ద పదవులు లేదా ప్రయోజనాలు దక్కుతాయి.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు: ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే వారికి పదోన్నతులు (Promotions) లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అత్యంత ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు జ్యోతిష్య విశ్లేషణల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసమే చదవగలరు.