  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

2026లో ఏలినాటి శని ప్రభావం: ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?

2026లో ఏలినాటి శని ప్రభావం: ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?
x

2026లో ఏలినాటి శని ప్రభావం: ఏ రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?

Highlights

2026లో ఏలినాటి శని ప్రభావం కొనసాగనున్న రాశులు ఇవే. శని సంచారంతో కెరీర్, ఆర్థికం, ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసుకోండి.

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కర్మఫలదాతగా పరిగణించబడే శని గ్రహం 2026 సంవత్సరంలో కొన్ని రాశుల వారిపై తన ప్రభావాన్ని కొనసాగించనుంది. శని సంచార ప్రభావంతో ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఏలినాటి శని, అర్థశని ప్రభావం కొనసాగుతున్న రాశుల వారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని సూచిస్తున్నారు.

2026లో శని గ్రహం పలు మార్పులు చేయనున్న నేపథ్యంలో కొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు ఎదురైతే, మరికొన్ని రాశుల వారికి దీర్ఘకాలిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీనితో పాటు రాహు, కేతు గ్రహాల ప్రభావం కూడా కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులకు దారితీయనుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితులు, కుటుంబ జీవితంలో ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించనుంది.

మేష రాశి:

మేష రాశి వారికి 2026లో ఏలినాటి శని మొదటి దశ కొనసాగుతుంది. దీని కారణంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో అడ్డంకులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులతో విభేదాలు ఏర్పడే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కష్టానికి తగిన ఫలితం ఆలస్యంగా లభించే అవకాశం ఉండటంతో సహనం, క్రమశిక్షణ చాలా అవసరం.

కుంభ రాశి:

కుంభ రాశి వారికి ఏలినాటి శని చివరి దశ కొనసాగనుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు క్రమంగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకడంతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంతో పోలిస్తే మెరుగుపడతాయని జ్యోతిష్యులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

మీన రాశి:

మీన రాశి వారిపై కూడా ఏలినాటి శని ప్రభావం కొనసాగుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి, ఖర్చులు పెరగడం వంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గుర్తింపు, స్థిరత్వం కోసం ఈ సమయంలో మరింత కష్టపడాల్సి రావచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు. సూర్య భగవానుడిని నిత్యం పూజించడం ద్వారా ప్రతికూలతలు కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

మొత్తంగా 2026లో శని ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి పరీక్షలాగా ఉండగా, మరికొన్ని రాశుల వారికి ఊరట కలిగించే విధంగా ఉండనుందని జ్యోతిష్యులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick