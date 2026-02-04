Dhana Shakti Rajayogam: ఫిబ్రవరిలో 'ధనశక్తి రాజయోగం'.. ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం మాములుగా లేదు, కనకవర్షమే!
Dhana Shakti Rajayogam: ఫిబ్రవరిలో కుజ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో అత్యంత అరుదైన 'ధనశక్తి రాజయోగం' ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం వల్ల ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది?
Dhana Shakti Rajayogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనం మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఫిబ్రవరి 2026లో గ్రహ మండలంలో ఒక అద్భుతమైన మార్పు చోటు చేసుకోబోతోంది. ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు, ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు కుంభరాశిలో కలవడం వల్ల 'ధనశక్తి రాజయోగం' ఏర్పడబోతోంది. ఈ అరుదైన యోగం వల్ల ప్రధానంగా మూడు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా తిరుగులేని కాలం మొదలుకానుంది.
అదృష్ట రాశులు ఇవే.. వివరాల్లోకి వెళ్తే:
1. వృశ్చిక రాశి (Scorpio): ఆస్తుల పరంపర
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ యోగం రాజభోగాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
లాభాలు: పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్, వైద్య రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి.
కెరీర్: కొత్త వ్యక్తుల పరిచయంతో కెరీర్ మలుపు తిరుగుతుంది. పాత అప్పుల బాధ నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.
2. మిథున రాశి (Gemini): కొత్త ఆదాయ వనరులు
మిథున రాశి వారికి ధనశక్తి రాజయోగం ఊహించని విధంగా కలిసి వస్తుంది.
ఆర్థికం: చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన మొండి బకాయిలు వసూలు అవుతాయి. వ్యాపార పెట్టుబడులు లాభసాటిగా మారుతాయి.
ఉద్యోగం: ఆఫీసులో అధికారుల ప్రశంసలు, ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. కోర్టు కేసుల్లో విజయం మీదే!
3. మకర రాశి (Capricorn): కోరికలు నెరవేరే సమయం
మకర రాశి వారికి ఈ ఫిబ్రవరి నెల ఒక గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు.
ధనలాభం: స్టాక్ మార్కెట్ నుండి భారీ లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది.
సొంత ఇల్లు: కొత్త వాహనం లేదా ఇల్లు కొనుగోలు చేయాలనే మీ చిరకాల కోరిక ఈ సమయంలో నెరవేరుతుంది.
ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు మత గ్రంధాల ఆధారంగా సేకరించబడింది. గ్రహాల స్థితిగతులు మరియు వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాలు మారవచ్చు. దీనిని కేవలం సమాచారం కోసమే చదవాల్సిందిగా విన్నపం.