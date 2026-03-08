Daily Horoscope: త్రికోణ రాజయోగం..ఈ రాశుల పంటపండినట్టే..!
Daily Horoscope: 08 మార్చి 2026 ఆదివారం నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మీ రాశికి ఈరోజు ఎలా ఉండబోతోంది? వృత్తి, ఉద్యోగ, ఆరోగ్య విషయాల్లో గ్రహాలు ఏం సూచిస్తున్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Daily Horoscope: ఈ రోజు ఆదివారం కావడంతో, సూర్యారాధన చేయడం చాలా శుభప్రదం. ఆదిత్య హృదయం లేదా సూర్య స్తోత్రాలను పఠించడం వల్ల మీకు మరింత మానసిక ప్రశాంతత, ఉత్సాహం లభిస్తాయి.
మేషం
ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా ఒత్తిడి ఉండవచ్చు, కానీ ధైర్యంతో అధిగమిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి.
వృషభం
ఆర్థికంగా ఈ రోజు అనుకూలం. కొత్త పెట్టుబడులకు మంచి సమయం. స్నేహితుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. ఆరోగ్య విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. సమతుల్య ఆహారం తీసుకోండి.
మిథునం
మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు లాభదాయకమైన రోజు. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత అవసరం. కోపాన్ని తగ్గించుకుని, ఆలోచించి మాట్లాడటం మంచిది.
కర్కాటకం
మీరు అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కావచ్చు. ఆత్మీయులతో మాట పట్టింపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సంయమనం పాటించండి. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
సింహం
ఈరోజు మీకు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి లేదా కొత్త అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది.
కన్య
ఆదాయ మార్గాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరంగా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో పారదర్శకత అవసరం. ఇంట్లో పెద్దల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
తుల
ఏ పని మొదలుపెట్టినా ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆఫీసులో మీ సలహాలకు విలువ ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. అనవసరమైన చర్చలకు దూరంగా ఉండండి.
వృశ్చికం
ఈరోజు కొంత కష్టంతో కూడుకున్నది కావచ్చు, కానీ చివరికి విజయం మీదే. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీ బడ్జెట్ను అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.
ధనుస్సు
ప్రయాణాల వల్ల కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
మకరం
వృత్తి జీవితంలో మార్పులు సంభవించవచ్చు. ఓర్పుతో వ్యవహరించడం అవసరం. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
కుంభం
ఈరోజు మీకు మంచి రోజు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది.
మీనం
మీలో దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు. బంధువులతో గొడవలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. నూతన పరిచయాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి.
గమనిక: ఈ రాశి ఫలాలు గ్రహాల సాధారణ స్థితిగతులపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.