Daily Horoscope 15 January 2026: నేటి రాశి ఫలాలు.. సంక్రాంతి వేళ ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు.. మీ రాశి ఫలితం ఇక్కడ చూడండి!
Highlights
Daily Horoscope 15 January 2026: నేడు సంక్రాంతి పండుగ! 15 జనవరి 2026న మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారికి అదృష్టం, ఆరోగ్యం, ఆదాయం మరియు నేటి లక్కీ కలర్స్, నెంబర్స్ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Daily Horoscope 15 January 2026: ఈరోజు మకర సంక్రాంతి. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించిన శుభవేళ, గ్రహాల అనుకూలత ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ద్వాదశ రాశి ఫలాలు
|రాశి
|నేటి ఫలితం
|లక్కీ కలర్ & నెంబర్
|మేషం
|అదృష్టం తోడవుతుంది. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం శుభప్రదం.
|పసుపు (5)
|వృషభం
|పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు సాగుతాయి. గణపతిని ఆరాధించండి.
|తెలుపు (6)
|మిథునం
|మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆస్తి ఒప్పందాలు సఫలమవుతాయి. అమ్మవారి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
|ఆకుపచ్చ (5)
|కర్కాటకం
|ఆకస్మిక ధనలాభం. స్టాక్ మార్కెట్లో లాభాలు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
|తెలుపు (2)
|సింహం
|పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. ఎగుమతి వ్యాపారులకు కొత్త ఆర్డర్లు వస్తాయి.
|బంగారు రంగు (1)
|కన్య
|రోజంతా ఉత్సాహంగా గడుస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభిస్తాయి. శివార్చన శుభప్రదం.
|ఆకుపచ్చ (5)
|తులా
|ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉండండి.
|గులాబీ (6)
|వృశ్చికం
|వ్యాపారంలో అద్భుత లాభాలు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. గణపతిని పూజించండి.
|ఎరుపు (9)
|ధనుస్సు
|బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాలు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణం విజయాలను ఇస్తుంది.
|పసుపు (3)
|మకరం
|విలాసాల కోసం ఖర్చు పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆంజనేయ దర్శనం మేలు.
|నీలం (8)
|కుంభం
|సాఫ్ట్వేర్ రంగం వారికి పదోన్నతులు (Promotions). పిల్లల విజయాలు సంతోషాన్నిస్తాయి.
|నీలం (4)
|మీనం
|విదేశీ ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం. సెటిల్మెంట్ రూపంలో పెద్ద మొత్తం అందుతుంది.
|లేత పసుపు (7)
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రం మరియు మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత జాతక వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించగలరు.
