ఈరోజు రాశిఫలాలు: డిసెంబర్ 22, 2025 – మీ రాశి ఫలితాలు
డిసెంబర్ 22, 2025 రాశిఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు ఈరోజు మీ రాశికి నక్షత్రాలు ఏమి సూచిస్తున్నాయి? ప్రేమ, కెరీర్, ఆర్థికం, ఆరోగ్యం—పూర్తి ఫలితాలు చదవండి.
డిసెంబర్ 22, 2025 రాశిఫలాలు మీ జీవితంలో కొత్త శక్తి, స్పష్టత మరియు మార్పులను సూచిస్తున్నాయి. వ్యక్తిగత సంబంధాలు, కెరీర్లో పురోగతి, భావోద్వేగ సమతుల్యత—all in one place. మీ సూర్యుడు, చంద్రుడు, లగ్నం రాశులతో పాటు చదివితే పూర్తి చిత్రం తెలుస్తుంది.
మేషం (Aries)
ఈరోజు మీ ఆర్థిక మరియు భావోద్వేగ స్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. అమావాస్య శక్తి మీలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. మీరు కోరుకున్న లక్ష్యాలు చేరువలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
విశ్వ సందేశం: దృఢంగా నిలబడండి. మీపై నమ్మకం ఉంచితే ప్రతి దారి సులభమవుతుంది.
వృషభం (Taurus)
మీరు ఎదుర్కొంటున్న మంచి విషయాలు 'ఇంత మంచిదిగా ఎలా ఉంటుందో?' అనిపించవచ్చు, కానీ ఇవన్నీ మీరు కష్టపడి సంపాదించుకున్న ఫలితాలే. మార్పుల భారాన్ని అనుభవించినా, ఇవి కొత్త జీవితశైలికి మార్గదర్శకాలు.
విశ్వ సందేశం: పాత అధ్యాయం ముగిసింది—కొత్త శక్తివంతమైన అధ్యాయం ప్రారంభం.
మిథునం (Gemini)
పనులు పూర్తి చేసిన తర్వాత అలసటతో మీ లయ దెబ్బతినకూడదు. లోతుగా శ్వాస తీసుకుని మీ శక్తిని పునరుద్ధరించుకోండి. చిన్న అడ్డంకులు మీను నిలిపివేయలేవు.
కాస్మిక్ చిట్కా: కొత్త శుభవార్తలు సమీపంలోనే ఉన్నాయి—వైబ్ను రిఫ్రెష్ చేసుకోండి.
కర్కాటకం (Cancer)
ఈరోజు ముఖ్యంగా మీ సన్నిహిత మరియు ప్రేమ సంబంధాలపై దృష్టి పెడతారు. మీరు చేస్తున్న కృషిని విశ్వం కూడా గుర్తిస్తోంది. కానీ ప్రతి విషయానికి మీ శ్రద్ధ అవసరం లేదని గుర్తుంచుకోండి.
విశ్వ సందేశం: జాప్యాలు ముగిశాయి—విషయాలు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి.
సింహం (Leo)
జీవితం ఎన్నో పరిస్థితులను మీ ముందుకు తెచ్చినా, వాటిలో ఏది మీ శక్తికి అర్హత కలిగి ఉందో మీరు నిర్ణయించాలి. అంతర్దృష్టి ఈరోజు మీకు ఖచ్చితమైన మార్గనిర్దేశనం చేస్తుంది.
విశ్వ సందేశం: కొత్త సంబంధాలు, కొత్త వంతెనలు—మీరు పెంచిన చోటే ఫలితం.
కన్యా (Virgo)
అత్యవసర నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది. ధ్యానం, జర్నలింగ్ వంటి పద్ధతులు మీకు స్పష్టతనిస్తాయి. ఫలితాలపై కాకుండా ప్రక్రియపై దృష్టి పెట్టండి.
విశ్వ సందేశం: మీ హృదయానికి సరిపోయే మార్గాన్నే ఎంచుకోండి.
తుల (Libra)
మీ కృషికి ఈరోజు సరైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కానీ మీ తర్కబద్ధతను ముందుకు ఉంచండి—కొన్ని నిజాలు లేదా మార్పులు మీ షెడ్యూల్ను కాస్త కదిలించవచ్చు.
విశ్వ సందేశం: మీ అంతర్గత స్వరమే నిజమైన దారి చూపుతుంది.
వృశ్చికం (Scorpio)
అనవసర ఆలోచనలు, స్వీయ సందేహం మీ ప్రయాణానికి ఆటంకాలు. స్వయంపై దయ, సహనం చూపండి. మీరు పంచుకునే శక్తి, ఆలోచనలు ఎవరితో ఉండాలో జాగ్రత్త.
విశ్వ సందేశం: మిమ్మల్ని మళ్లీ కనుగొనండి—మీ లోపల ఉన్న బలం ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius)
ఒకేసారి చాలా జరుగుతున్నాయన్న భావన ఉన్నా, ఇవన్నీ మీ జీవితాన్ని సరైన దిశగా తీసుకెళ్తున్న సంకేతాలు. కొంత నెమ్మదించి ఈ క్షణాన్ని ఆస్వాదించండి.
విశ్వ సందేశం: దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు రూపొందించి వాటి వికాసాన్ని చూడండి.
మకరం (Capricorn)
ఒక సమస్యను లోతుగా అర్థం చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. మీరు ఇతరుల కోసం చాలా ఇస్తున్నారు—కానీ మీ అవసరాలను మర్చిపోకండి. చిక్కుల్లో వేగం తగ్గించడం నేర్చుకోవడం ఈరోజు కీలకం.
కాస్మిక్ చిట్కా: పరిస్థితులు మీరు అనుకున్నంత క్లిష్టం కావు—కొంచెం నెమ్మదించండి.
కుంభం (Aquarius)
ఈ సంవత్సరం మాత్రమే కాదు—మీ జీవితంలో ఒక పెద్ద చక్రం ముగుస్తోంది. కొత్త దశ వేగంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో మీకు సృజనాత్మక ఆలోచనలే తోడుంటాయి.
విశ్వ సందేశం: మీకు, మీ వాళ్లకు సమయం కేటాయించండి.
మీనం (Pisces)
ప్రేమ లేదా సంబంధాల్లో మీరు కోరుకునేది నిజంగా మీ హృదయం కోరుకునేదా అనే ప్రశ్న వేయండి. ప్రస్తుతమున్న బంధాలలో దాగి ఉన్న అందాన్ని గమనించండి.
విశ్వ సందేశం: ఎవరికైనా కళ్లుమూసుకుని విశ్వసించగలిగితే—అదే నిజమైన ప్రేమ.