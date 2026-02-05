  • Menu
Daily Horoscope 5 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 5, 2026న మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే? ఆ రాశుల వారికి ధనలాభం!

Daily Horoscope 5 February 2026
Daily Horoscope 5 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 5, 2026న మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే? ఆ రాశుల వారికి ధనలాభం!

Highlights

Daily Horoscope 5 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు (ఫిబ్రవరి 5, 2026): ఈరోజు మీ రాశికి అదృష్టం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు, అదృష్ట సంఖ్యలు మరియు రంగుల పూర్తి వివరాలు.

Daily Horoscope 5 February 2026: నేటి గ్రహ గతులు మరియు నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతుందో జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషించారు. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి రానుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

రాశిఫలాల పూర్తి వివరాలు:


రాశిఫలితాల సారాంశంఅదృష్ట సంఖ్య / రంగు
మేషంఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. పాత స్నేహితుడి కలయిక సంతోషాన్నిస్తుంది.9 / ఎరుపు
వృషభంఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త. నిలిచిపోయిన నగదు చేతికందుతుంది.6 / తెలుపు
మిథునంపనుల్లో ఆటంకాలు రావచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉండండి.5 / ఆకుపచ్చ
కర్కాటకంఆస్తి ఒప్పందాల్లో లాభాలు. రహస్య శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.2 / క్రీమ్
సింహంసరదాగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామి సలహా వ్యాపారానికి మేలు చేస్తుంది.1 / బంగారు
కన్యవివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అత్తమామల నుండి శుభవార్త వింటారు.5 / లేత ఆకుపచ్చ
తులగౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి శుభ సమయం.6 / గులాబీ
వృశ్చికంపని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.9 / మెరూన్
ధనుస్సుఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు ప్లాన్ చేస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి.3 / పసుపు
మకరంకుటుంబం మరియు పని మధ్య సమతుల్యత కుదురుతుంది. ప్రభుత్వ పనులు పూర్తవుతాయి.8 / నీలం
కుంభంపూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వస్తుంది. ప్రేమ జీవితం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.4 / ఆకాశ నీలం
మీనంమానసిక ఒత్తిడికి అవకాశం. భక్తి మార్గం ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.7 / ఊదా


ముఖ్య గమనిక: ఈ ఫలితాలు కేవలం గోచార స్థితి మరియు పండితుల విశ్లేషణపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీటిని పాటించే ముందు వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.

