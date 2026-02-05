Daily Horoscope 5 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 5, 2026న మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే? ఆ రాశుల వారికి ధనలాభం!
Daily Horoscope 5 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు (ఫిబ్రవరి 5, 2026): ఈరోజు మీ రాశికి అదృష్టం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు, అదృష్ట సంఖ్యలు మరియు రంగుల పూర్తి వివరాలు.
Daily Horoscope 5 February 2026: నేటి గ్రహ గతులు మరియు నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతుందో జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషించారు. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి రానుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
రాశిఫలాల పూర్తి వివరాలు:
|రాశి
|ఫలితాల సారాంశం
|అదృష్ట సంఖ్య / రంగు
|మేషం
|ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. పాత స్నేహితుడి కలయిక సంతోషాన్నిస్తుంది.
|9 / ఎరుపు
|వృషభం
|ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త. నిలిచిపోయిన నగదు చేతికందుతుంది.
|6 / తెలుపు
|మిథునం
|పనుల్లో ఆటంకాలు రావచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉండండి.
|5 / ఆకుపచ్చ
|కర్కాటకం
|ఆస్తి ఒప్పందాల్లో లాభాలు. రహస్య శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.
|2 / క్రీమ్
|సింహం
|సరదాగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామి సలహా వ్యాపారానికి మేలు చేస్తుంది.
|1 / బంగారు
|కన్య
|వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అత్తమామల నుండి శుభవార్త వింటారు.
|5 / లేత ఆకుపచ్చ
|తుల
|గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి శుభ సమయం.
|6 / గులాబీ
|వృశ్చికం
|పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
|9 / మెరూన్
|ధనుస్సు
|ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు ప్లాన్ చేస్తారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
|3 / పసుపు
|మకరం
|కుటుంబం మరియు పని మధ్య సమతుల్యత కుదురుతుంది. ప్రభుత్వ పనులు పూర్తవుతాయి.
|8 / నీలం
|కుంభం
|పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వస్తుంది. ప్రేమ జీవితం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
|4 / ఆకాశ నీలం
|మీనం
|మానసిక ఒత్తిడికి అవకాశం. భక్తి మార్గం ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
|7 / ఊదా
ముఖ్య గమనిక: ఈ ఫలితాలు కేవలం గోచార స్థితి మరియు పండితుల విశ్లేషణపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీటిని పాటించే ముందు వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.
