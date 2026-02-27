Daily Horoscope 27 February 2026: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి రాజయోగం.. సకల సంపదలు ప్రాప్తిరస్తు!
Daily Horoscope 27 February 2026: నేటి రాశి ఫలాలు (ఫిబ్రవరి 27, 2026): ఈరోజు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి ధన లాభం ఉంది? మీన రాశిలో గ్రహాల సంచారం వల్ల కలిగే మార్పులేంటి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Daily Horoscope 27 February 2026: గ్రహాల స్థితిగతుల్లో వస్తున్న మార్పుల వల్ల నేడు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కలగనున్నాయి. ముఖ్యంగా కుంభ, మీన రాశుల్లో గ్రహాల సంచారం వల్ల మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి.
ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు ఇవే:
మేషం: ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి ప్రశాంతంగా ఉండండి.
వృషభం: నేడు మీకు అదృష్టం వెన్నంటే ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మిథునం: మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా గతంలో కంటే మెరుగైన స్థితి కనిపిస్తుంది.
కర్కాటకం: కుటుంబంలో శుభకార్యాల పట్ల చర్చలు జరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ఆత్మీయుల సలహాలు తీసుకోండి.
సింహం: పనుల్లో చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల అశ్రద్ధ వద్దు, ముఖ్యంగా ఆహార నియమాలు పాటించండి.
కన్య: వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, చేపట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి.
తుల: భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేస్తారు.
వృశ్చికం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. కొత్త పరిచయాలు మీ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తాయి.
ధనుస్సు: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈరోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయండి.
మకరం: ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నించేవారికి ఇది కీలక సమయం. అయితే ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త.
కుంభం: మీ రాశిలో సూర్య, కుజ సంచారం వల్ల అద్భుతమైన శక్తిని పొందుతారు. నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకుంటారు. ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి.
మీనం: మీ రాశిలో శని, రాహువుల ప్రభావం వల్ల కాస్త మానసిక ఆందోళన ఉండవచ్చు. ధ్యానం, ప్రశాంతతతో సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు.
నేటి సూచన:
మీన రాశిలో గ్రహాల కూటమి ఉన్నందున, అందరూ ముఖ్యంగా వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం, ఇష్టదైవ ప్రార్థన చేయడం వల్ల గ్రహ దోషాల తీవ్రత తగ్గుతుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు, ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ఆధారంగా అందించబడింది. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం, గ్రహాల దశలను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.