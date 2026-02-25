  • Menu
Daily Horoscope 25 February 2026: నేడు ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కుతున్నారు! కుంభరాశిలో 5 గ్రహాల కలయిక.. మీ రాశి ఫలితం ఇదే!

Highlights

Daily Horoscope 25 February 2026: నేడు ఫిబ్రవరి 25, 2026 రాశిఫలాలు: కుంభరాశిలో ఐదు గ్రహాల అరుదైన కలయిక వల్ల ఈరోజు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం పట్టనుంది? ఎవరికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి? మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Daily Horoscope 25 February 2026: నేడు ఫిబ్రవరి 25, 2026, బుధవారం. ఈరోజు గ్రహాల స్థితిగతులు చాలా అరుదుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కుంభరాశిలో ఐదు గ్రహాల (సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు, బుధుడు, రాహువు) కలయిక కొనసాగుతోంది. దీనికి తోడు చంద్రుడు వృషభరాశిలో సంచరిస్తుండటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు కలగనున్నాయి. మరి మీ రాశిఫలం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు:

మేషం: నేడు మీకు పనుల్లో వేగం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి వివాదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, శాంతంగా ఉండండి.

వృషభం: నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

మిథునం: మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన సాయం అందుతుంది.

కర్కాటకం: ఇంటి విషయాల్లో మనస్పర్థలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్థిక స్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.

సింహం: ప్రభుత్వ సంబంధిత పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగి పురోగతి లభిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కంటికి సంబంధించిన ఇబ్బందులు రావచ్చు.

కన్య: ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సహోద్యోగులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.

తుల: భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి భారీ లాభాలు ఉంటాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది.

వృశ్చికం: ఆకస్మిక ధన నష్టం లేదా ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం క్షీణించే సూచనలు ఉన్నాయి.

ధనుస్సు: విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నించే వారికి సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.

మకరం: మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. పెద్దల ఆశీర్వాదం వల్ల ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.

కుంభం: మీ రాశిలో గ్రహాల కలయిక వల్ల నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్లవచ్చు.

మీనం: ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.

గమనిక: గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు, ఇంటర్నెట్‌లో లభించిన ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీనిని hmtv ధ్రువీకరించలేదు. వ్యక్తిగత జాతకాలను బట్టి ఫలితాలు మారవచ్చు.

