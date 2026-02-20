Daily Horoscope: రాశిఫలాలు.. నేడు బుధ, శుక్రుల అనుగ్రహం.. ఆ రాశుల వారికి ధనయోగం, మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!
Daily Horoscope 20 February 2026: నేడు ఫిబ్రవరి 20, 2026 రాశిఫలాలు: బుధ, శుక్ర గ్రహాల సంచారంతో ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతకం, ఆర్థిక స్థితి మరియు ఆరోగ్య వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Daily Horoscope: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 20, 2026 శుక్రవారం నాడు గ్రహాల స్థితిగతుల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా కుంభరాశిలో బుధుడు, శుక్రుడి సంచారం కొనసాగుతుండటంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి. సూర్యుడు, చంద్రుడు మీనరాశిలో ప్రయాణిస్తున్న వేళ, ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి రాశిఫలాలు (రాశుల వారీగా):
మేషం: ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.
వృషభం: కుటుంబంలో శుభకార్యాలు లేదా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగు వేయాలి.
మిథునం: పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, మీ సమయస్ఫూర్తితో సమస్యలను అధిగమిస్తారు. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటకం: ఆర్థికంగా మీకు ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనుకూల సమయం.
సింహం: వృత్తిపరంగా మీకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల నుండి ప్రశంసలు అందుతాయి. అయితే, అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాలి.
కన్య: ప్లాన్ చేసిన పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. స్నేహితుల అండదండలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
తుల: వ్యాపారస్తులకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య ఒప్పందాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. చిన్నపాటి కుటుంబ కలహాలు వచ్చే సూచనలున్నాయి.
వృశ్చికం: ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయం. కెరీర్లో కొత్త మలుపులు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తత అవసరం.
ధనుస్సు: ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నించే వారికి సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
మకరం: మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే రోజు. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంతో గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
కుంభం: కొత్త పరిచయాలు వ్యాపారంలో ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు, సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
మీనం: సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తాయి. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు మరియు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించబడింది. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం మరియు గ్రహ స్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.