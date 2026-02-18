  • Menu
నేటి రాశిఫలాలు: కుంభరాశిలో గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం!

Daily Horoscope
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభరాశిలో గ్రహాల సంచారం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం!

Highlights

Daily Horoscope 18 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు ఫిబ్రవరి 18: కుంభరాశిలో సూర్య, శని గ్రహాల కలయికతో ఏ రాశి వారికి అదృష్టం? మీ రాశి ఫలితం ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Daily Horoscope 18 February 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఫిబ్రవరి 18వ తేదీ అత్యంత కీలకమైనదిగా మారుతోంది. నేడు కుంభరాశిలో సూర్యుడు మరియు శని గ్రహాల ప్రభావం బలంగా ఉండటం వల్ల ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా బుధ గ్రహ స్థితి కారణంగా వ్యాపారస్తులకు, కమ్యూనికేషన్ రంగంలోని వారికి నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

రాశుల వారీగా ఫలితాలు ఇవే:

మేషం: స్నేహితుల సహకారంతో పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

వృషభం: ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం మేలు.

మిథునం: వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. విదేశీ యత్నాలు ఫలిస్తాయి.

కర్కాటకం: ధన సంబంధిత విషయాల్లో జాగ్రత్త. కుటుంబంలో చిన్నపాటి గొడవలు రావచ్చు.

సింహం: కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో లాభం.

కన్య: ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.

తులా: ప్రేమికులకు అనుకూల సమయం. సృజనాత్మక రంగం వారికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి.

వృశ్చికం: ఆస్తి తగాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబంతో సమయం గడపండి.

ధనుస్సు: ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుడతారు.

మకరం: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.

కుంభం: ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం వరిస్తుంది.

మీనం: ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్రం మరియు ఇంటర్నెట్ ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే పరిగణించగలరు. వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణల కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

