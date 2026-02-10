Daily Horoscope 10 February 2026: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి నేడు 'ధన యోగం'.. మీ జాతకం ఎలా ఉందో చూసుకోండి!
Daily Horoscope 10 February 2026: గ్రహాల గమనం ప్రతిరోజూ మన జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఫిబ్రవరి 10, 2026 నాడు మంగళవారం, గురు, శని గ్రహాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలను చేకూర్చనున్నాయి.
ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు:
|రాశి
|నేటి ఫలితం
|మేషం
|ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు. అధికారుల అండదండలతో ఆర్థికాభివృద్ధి.
|వృషభం
|ఖర్చులు పెరిగే సూచన. కీలక నిర్ణయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.
|మిథునం
|బుధుడి అనుగ్రహంతో వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు. ముఖ్య పనులు పూర్తవుతాయి.
|కర్కాటకం
|బాధ్యతలు పెరిగినా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత.
|సింహం
|కొత్త పనులు మొదలుపెట్టడానికి బెస్ట్ టైమ్. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
|కన్య
|ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తత అవసరం. సన్నిహితుల సాయం లభిస్తుంది.
|తుల
|శుక్రుడి ప్రభావంతో బంధాలు బలపడతాయి. శుభకార్యాలకు అనుకూలం.
|వృశ్చికం
|కొంత ప్రతికూలత ఉండవచ్చు. సహనంతో ఉంటే సమస్యలు తొలగుతాయి.
|ధనుస్సు
|విద్య, ఉద్యోగాల్లో పురోగతి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది.
|మకరం
|పని ఒత్తిడి అధికం. అయితే చివరికి ఆర్థికంగా లాభపడతారు.
|కుంభం
|కొత్త ఆలోచనలు సక్సెస్ అవుతాయి. స్నేహితుల వల్ల శుభవార్తలు వింటారు.
|మీనం
|ఆధ్యాత్మికత పెరుగుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం.
పరిహారం:
మంగళవారం కాబట్టి హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం లేదా ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోవడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు కేవలం నమ్మకాలు మరియు గ్రహ సంచారాలపై ఆధారపడి ఇచ్చినవి. ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ అవసరం.
