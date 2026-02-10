  • Menu
Daily Horoscope 10 February 2026: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి నేడు 'ధన యోగం'.. మీ జాతకం ఎలా ఉందో చూసుకోండి!

x

Daily Horoscope 10 February 2026: గ్రహాల గమనం ప్రతిరోజూ మన జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఫిబ్రవరి 10, 2026 నాడు మంగళవారం, గురు, శని గ్రహాల స్థితిగతులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలను చేకూర్చనున్నాయి.

ద్వాదశ రాశుల ఫలితాలు:


రాశినేటి ఫలితం
మేషంఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు. అధికారుల అండదండలతో ఆర్థికాభివృద్ధి.
వృషభంఖర్చులు పెరిగే సూచన. కీలక నిర్ణయాల్లో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.
మిథునంబుధుడి అనుగ్రహంతో వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు. ముఖ్య పనులు పూర్తవుతాయి.
కర్కాటకంబాధ్యతలు పెరిగినా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత.
సింహంకొత్త పనులు మొదలుపెట్టడానికి బెస్ట్ టైమ్. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి.
కన్యఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తత అవసరం. సన్నిహితుల సాయం లభిస్తుంది.
తులశుక్రుడి ప్రభావంతో బంధాలు బలపడతాయి. శుభకార్యాలకు అనుకూలం.
వృశ్చికంకొంత ప్రతికూలత ఉండవచ్చు. సహనంతో ఉంటే సమస్యలు తొలగుతాయి.
ధనుస్సువిద్య, ఉద్యోగాల్లో పురోగతి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది.
మకరంపని ఒత్తిడి అధికం. అయితే చివరికి ఆర్థికంగా లాభపడతారు.
కుంభంకొత్త ఆలోచనలు సక్సెస్ అవుతాయి. స్నేహితుల వల్ల శుభవార్తలు వింటారు.
మీనంఆధ్యాత్మికత పెరుగుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం.

పరిహారం:

మంగళవారం కాబట్టి హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం లేదా ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోవడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు కేవలం నమ్మకాలు మరియు గ్రహ సంచారాలపై ఆధారపడి ఇచ్చినవి. ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ అవసరం.

