Daily Horoscope Today 3 February 2026: నేటి రాశిఫలాలు.. మంగళవారం ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం మాములుగా లేదు.. నేటి పంచాంగం మీకోసం!
Daily Horoscope Today 3 February 2026: నేడు ఫిబ్రవరి 3, 2026 మంగళవారం పంచాంగం మరియు రాశిఫలాలు. నేటి రాహుకాలం, శుభ ముహూర్తం మరియు మీ రాశికి ఉన్న అదృష్ట యోగాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Daily Horoscope Today 3 February 2026: నేడు ఫిబ్రవరి 3, 2026, మంగళవారం. శ్రీ విశ్వావసు సంవత్సరం, మాఘ మాసంలో గ్రహాల సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలను కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా నేడు మేషం, ధనుస్సు వంటి రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం కానుంది. నేటి మీ దినచర్యను ప్లాన్ చేసుకునే ముందు పంచాంగం మరియు రాశిఫలాలను ఒక్కసారి పరిశీలించండి.
నేటి పంచాంగం (ఫిబ్రవరి 3, 2026):
సూర్యోదయం: ఉదయం 6:36 గంటలకు | సూర్యాస్తమయం: సాయంత్రం 5:52 గంటలకు
తిథి: విదియ (రాత్రి 12:42 వరకు)
నక్షత్రం: మఘ (రాత్రి 10:11 వరకు)
అమృత ఘడియలు: ఉదయం 7:00 – 8:50 వరకు, మళ్ళీ రాత్రి 7:50 – 9:25 వరకు. (ఏవైనా శుభకార్యాలకు ఇదే సరైన సమయం).
జాగ్రత్త వహించాల్సిన సమయాలు:
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3:20 నుండి 4:50 వరకు.
యమగండం: ఉదయం 9:35 నుండి 11:05 వరకు.
వర్జ్యం: ఉదయం 9:30 నుండి 12:05 వరకు.
సూచన: ఈ సమయాల్లో ముఖ్యమైన పనులు లేదా శుభకార్యాలను ప్రారంభించకపోవడం ఉత్తమం.
ద్వాదశ రాశిఫలాలు - ఎవరికి ఎలా ఉంది?
మేషం: పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. నక్కతోక తొక్కినట్లుగా ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.
వృషభం: నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.
మిథునం: మీరు ఎప్పటి నుంచో ఆలోచిస్తున్న ప్లాన్స్ నేడు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. కొత్త పరిచయాలు లాభిస్తాయి.
కర్కాటకం: అనుకోని ఖర్చులు రావచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
సింహం: ధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది.
కన్య: పనుల్లో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఓపికతో వ్యవహరిస్తే విజయం మీదే.
తుల: ఆర్థికంగా బలపడతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
వృశ్చికం: మనసు కాస్త అశాంతిగా ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను నేడు వాయిదా వేయడం మేలు.
ధనుస్సు: కెరీర్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. శుభవార్తలు వింటారు.
మకరం: సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
కుంభం: స్నేహితుల సహకారంతో కొత్త పనులు మొదలుపెడతారు. ఆలోచనలు ఫలిస్తాయి.
మీనం: ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పాటు లభిస్తుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. ఇది కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే.