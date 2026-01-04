Daily Horoscope 4 January 2026: గజకేసరి రాజయోగం: నేడు ఈ రాశుల వారు పట్టిందల్లా బంగారమే.. మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!
Daily Horoscope 4 January 2026: నేడు జనవరి 4, ఆదివారం రాశిఫలాలు! చంద్ర-గురు సంయోగంతో ఏర్పడిన 'గజకేసరి రాజయోగం' వల్ల ఏయే రాశుల వారికి ధనలాభం, పదోన్నతి కలగనుంది? 12 రాశుల వారి నేటి భవిష్యత్తు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Daily Horoscope 4 January 2026: గ్రహాల సంచారంలో కొన్ని సంయోగాలు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. నేడు జనవరి 4, ఆదివారం, చంద్రుడు మరియు బృహస్పతి (గురుడు) కలయిక వల్ల 'గజకేసరి యోగం' సంభవించింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యోగం ఉన్నప్పుడు చేపట్టిన పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తి కావడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా గొప్ప గౌరవం లభిస్తుంది.
ద్వాదశ రాశుల వారి నేటి ఫలితాలు:
మేషం: ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం.
వృషభం: ఆఫీసులో మీ పనికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారులకు లాభాల పంట పండుతుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.
మిథునం: ఊహించని విధంగా ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కర్కాటకం: ఈ రాశి వారికి గజకేసరి యోగం అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశం తలుపు తడుతుంది.
సింహం: పెండింగ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది.
కన్య: కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
తుల: బిజినెస్ పార్టనర్స్తో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి అనుకూలమైన రోజు.
వృశ్చికం: కోర్టు వ్యవహారాలు లేదా ఆస్తి తగాదాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. అప్పుల బాధ నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు: విద్యార్థులకు మరియు నిరుద్యోగులకు గురు గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.
మకరం: మీరు చేసిన పొదుపు మదుపులు ఇప్పుడు లాభాలను ఇస్తాయి. కుటుంబ ఆరోగ్య విషయంలో శుభ వార్తలు వింటారు.
కుంభం: ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు వెతుకుతారు. మీ వినూత్న ఆలోచనలకు అధికారుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది.
మీనం: అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఉన్న కలహాలు తొలిగి సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించబడింది. దీనిని కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే చదవగలరు.