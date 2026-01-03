  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

Today Horoscope In Telugu: నేడు జనవరి 3, శనివారం రాశిఫలాలు.. గ్రహాల సంచారంతో విశేష యోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి ధనలాభం, అదృష్టం!

Today Horoscope In Telugu
x

Today Horoscope In Telugu: నేడు జనవరి 3, శనివారం రాశిఫలాలు.. గ్రహాల సంచారంతో విశేష యోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి ధనలాభం, అదృష్టం!

Highlights

Daily Horoscope 3 January 2026 In Telugu: నేడు జనవరి 3, శనివారం రాశిఫలాలు! సూర్యుడు, శని, బృహస్పతి గ్రహాల సంచారంతో ఏర్పడే విశేష యోగాల వల్ల ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరించనుంది? మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి ఫలితాలు ఇవే..

Daily Horoscope 3 January 2026 In Telugu: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల మార్పు, సంచారం ప్రతి వ్యక్తి జీవితంపై ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. నేడు జనవరి 3, శనివారం. ప్రస్తుత గ్రహ గతుల ప్రకారం సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలో, చంద్రుడు తులా రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. శని మేషంలో, బృహస్పతి సింహరాశిలో ఉండటంతో కొన్ని రాశుల వారికి విశేష రాజయోగాలు కలగనున్నాయి. 12 రాశుల వారి నేటి ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి:

ద్వాదశ రాశిఫలాలు:

మేషం: కార్యక్షేత్రంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది.

వృషభం: అదృష్టం వరిస్తుంది, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యమైన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

మిథునం: మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా ఇంక్రిమెంట్ వంటి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి.

కర్కాటకం: గృహంలో శుభకార్య చర్చలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు వద్దు.

సింహం: పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఓపిక అవసరం.

కన్య: పనుల్లో చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా, పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి.

తుల: వ్యాపారవేత్తలకు లాభసాటిగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శుభకార్య ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.

వృశ్చికం: కెరీర్‌లో మార్పులు కోరుకునే వారికి ఇది అనుకూల సమయం. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి.

ధనుస్సు: మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం లభిస్తుంది. స్నేహితుల అండ ఉంటుంది.

మకరం: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.

కుంభం: మీ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి మంచి రోజు. ధనలాభం ఉంది.

మీనం: ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. అనవసర ఖర్చులు అదుపు చేయాలి.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య నిపుణులు మరియు ఇంటర్నెట్‌లో లభించిన వివరాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick