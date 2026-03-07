Chandra Mangala Yogam 2026: చంద్రుడు–కుజుడు కలయిక ప్రభావం.. ఈ 6 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం
Chandra Mangala Yogam 2026: మార్చి 17–19 మధ్య ఏర్పడనున్న చంద్ర మంగళ యోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ధనలాభాలు, వృత్తి పురోగతి, జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వచ్చే అవకాశముందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
Chandra Mangala Yogam 2026: ఈ నెల మార్చి 17, 18, 19 తేదీల్లో చంద్రుడు కుంభ రాశిలో సంచారం చేయనున్నాడు. అదే సమయంలో అక్కడ ఉన్న కుజుడితో చంద్రుడు యుతి చెందడం వల్ల చంద్ర మంగళ యోగం ఏర్పడనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ యోగాన్ని ధన, ధాన్య సమృద్ధి కలిగించే శుభయోగంగా భావిస్తారు.
ఇక ఈ యోగంపై గురుగ్రహం నవమ దృష్టి పడటం వల్ల దీని ప్రభావం మరింత బలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ మూడు రోజుల్లో చేపట్టే కొత్త పనులు, వ్యాపారాలు, ఆర్థిక నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలు ఇచ్చే అవకాశముందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తోంది.
ఈ యోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆదాయ వృద్ధి, వృత్తి పురోగతి, వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులు కనిపించే అవకాశముందని జ్యోతిష్యులు పేర్కొంటున్నారు.
ఈ యోగం వల్ల ఎక్కువగా లాభం పొందే రాశులు ఇవి:
1. మేషం
లాభస్థానంలో చంద్రుడు, కుజుడు యుతి కావడం వల్ల ఆర్థిక లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అనేక మార్గాల్లో ఆదాయం వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తాయి.
గృహం, వాహనం వంటి కోరికలు నెరవేరే అవకాశముంది.
వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో హోదా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వ్యక్తిగత మరియు ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గే సూచనలు ఉన్నాయి.
2. వృషభం
దశమస్థానంలో గ్రహయుతి కారణంగా చేపట్టే పనులు సఫలమయ్యే అవకాశముంది.
వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధించవచ్చు.
ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సూచనలు ఉన్నాయి.
జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది.
3. తుల
పంచమస్థానంలో గ్రహాల కలయిక వల్ల ఆదాయ వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యమైన కోరికలు నెరవేరే సూచనలు కనిపిస్తాయి.
వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అధికార యోగం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.
వ్యక్తిగత, ఆర్థిక సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
4. వృశ్చికం
చతుర్థస్థానంలో చంద్రుడు, కుజుడు కలవడం వల్ల శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకోవచ్చు.
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.
కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఇది అనుకూల సమయం కావచ్చు.
ఉద్యోగం, వివాహ ప్రయత్నాల్లో మంచి వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
5. మకరం
ధనస్థానంలో గ్రహయుతి కారణంగా ఆర్థికాభివృద్ధి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఉద్యోగం, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశం ఉంది.
విదేశీ అవకాశాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
వృత్తి, వ్యాపారాల్లో పురోగతి కనిపించవచ్చు.
6. కుంభం
ఈ రాశిలో చంద్రుడు, కుజుడు కలవడం వల్ల ఆర్థికంగా శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
కొత్త జీవనశైలి అలవడే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ప్రాభవం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయి.
ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని ఖచ్చితమైన ఫలితాలుగా భావించకూడదు.