కెరీర్లో సమస్యలు బలహీనమైన గురువుకు సంకేతం! నవంబర్ 11 నుంచి గురు గ్రహం తిరోగమనం – వెంటనే ఈ పరిహారాలు పాటించండి
Guru Peyarchi 2025: నవంబర్ 11 నుంచి గురు గ్రహం తిరోగమనం ప్రారంభం. కెరీర్, విద్య, ఆర్థిక, వైవాహిక జీవితంపై దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? బలహీనమైన గురువును బలపరచడానికి ముఖ్యమైన పరిహారాలు తెలుసుకోండి.
గురు గ్రహం ప్రాముఖ్యత
జ్యోతిషశాస్త్రంలో గురు (బృహస్పతి) దేవతల గురువుగా పరిగణించబడతాడు. ఇది జ్ఞానం, సంతోషం, ధనం, అదృష్టం, ధర్మం, వివాహం వంటి అంశాలకు అధిపతి.
1.జాతకంలో గురువు బలంగా ఉంటే –
జ్ఞానం పెరుగుతుంది, అదృష్టం కలిసివస్తుంది, గౌరవం లభిస్తుంది.
2.బలహీనంగా ఉంటే –
కెరీర్లో ఆటంకాలు, ఆర్థిక నష్టాలు, నిర్ణయాల్లో గందరగోళం వస్తాయి.
రేపటి నుంచి గురు తిరోగమనం – ఏమవుతుంది?
నవంబర్ 11 నుంచి గురు గ్రహం తిరోగమనంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ సమయంలో రాశులపై ప్రభావం తీవ్రమవుతుంది.
- గురు బలహీనంగా ఉన్నవారికి విద్య, ఉద్యోగం, ఆస్తి సంబంధ సమస్యలు రావచ్చు.
- ఆర్థిక నష్టాలు, వ్యక్తిగత జీవితంలో తగాదాలు, దిశాహీనత ఎదురవుతాయి.
- కెరీర్లో కష్టానికి తగ్గ ఫలితం రాకపోవడం సాధ్యమే.
జాతకంలో గురువు బలహీనంగా ఉన్న సంకేతాలు
- చదువులో లేదా కెరీర్లో ఎదుగుదల లేకపోవడం
- ఆర్థికంగా స్థిరత్వం లేకపోవడం
- వివాహం ఆలస్యం అవ్వడం లేదా వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు
- తరచూ నిర్ణయాలపై అనిశ్చితి
- ధార్మిక ఆసక్తి తగ్గిపోవడం
గురువు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు పాటించాల్సిన పరిహారాలు
గురువు స్థానం బలపరచడానికి జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచించే కొన్ని శాస్త్రీయ, ఆధ్యాత్మిక పరిహారాలు ఇవి:
1️.గురువారం ఉపవాసం ఉండండి – ఆ రోజు విష్ణుమూర్తిని పూజించి, పసుపు పూలతో ఆరాధించండి.
2️.పసుపు వస్తువులు దానం చేయండి – పసుపు బట్టలు, ఆహారం, లేదా పసుపు ధాన్యాలు దానం చేస్తే శుభం.
3️.గురువు మంత్ర జపం చేయండి –
- “ఓం గ్రమ్ గ్రీమ్ గ్రౌమ్ సహ గురవే నమః”
- “ఓం బ్రిం బృహస్పతయే నమః”
రోజూ 108 సార్లు జపిస్తే గురు ప్రభావం పెరుగుతుంది.
4️.అరటి చెట్టు కింద దీపారాధన చేయండి – ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించడం శుభప్రదం.
5️. గోవులకు ఆహారం పెట్టండి, పెద్దవారిని, గురువులను గౌరవించండి.
6️.రక్తదానం చేయడం, పసుపు రంగు బట్టలు ధరించడం కూడా గురు శక్తిని పెంచుతాయి.
గురు బలపడితే కలిగే లాభాలు
- విద్య, కెరీర్లో అద్భుత పురోగతి
- వివాహం, కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది
- ధన లాభాలు, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి
- అదృష్టం మీవైపు తిరుగుతుంది
ముగింపు
నవంబర్ 11 నుంచి గురు గ్రహం తిరోగమనంలోకి వెళ్తున్న ఈ సమయం — జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన కాలం. బలహీనమైన గురువు ఉన్నవారు పై పరిహారాలను పాటిస్తే, జీవితం లోని అడ్డంకులు తగ్గి, కెరీర్, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడతాయి.