Mercury transit : బుధ సంచారం 2026: సంక్రాంతి తర్వాత ఈ రాశులకు స్వర్ణయుగం – ధనం, కెరీర్ వృద్ధి మరియు శుభవార్తలు!
జనవరి 17, 2026న బుధుడు మకర రాశిలోకి సంచరిస్తున్నాడు. సంక్రాంతి తర్వాత కొన్ని రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభమవుతున్నాయి. మేష, వృషభ, మిథున, కన్య, మకర రాశుల వారికి డబ్బు, కెరీర్, సంబంధాల విషయంలో ఎలాంటి లాభాలు కలగబోతున్నాయో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో బుధ గ్రహానికి (Budh) ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. బుధుడిని 'గ్రహాల యువరాజు' అని పిలుస్తారు. తెలివితేటలు, కమ్యూనికేషన్, వాక్కు, విద్య, వ్యాపారం మరియు సామాజిక జీవితానికి బుధుడు కారకుడు. బుధుడి స్థితిలో కలిగే ప్రతి మార్పు మన ఆలోచనలు, మాటలు మరియు నిర్ణయాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
జనవరి 17న బుధుడు ధనుస్సు రాశి నుండి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. సంక్రాంతి తర్వాత జరిగే ఈ గ్రహ సంచారం అనేక రాశుల వారికి అద్భుతమైన కాలాన్ని తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ధనలాభం, కెరీర్ పురోగతి, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు శుభవార్తలు వంటి సానుకూల ఫలితాలు అందనున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం:
బుధ సంచార ప్రభావం: సానుకూల ఫలితాలు పొందే రాశులు
మేష రాశి (Aries):
మకర రాశిలోకి బుధుడి ప్రవేశం మేష రాశి వారి వృత్తి జీవితంలో బలహీనతలను తొలగించి, బలాన్ని పెంచుతుంది. ఆఫీసులో మీ ఆలోచనలకు గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. మీరు కోరుకున్న ప్రమోషన్లు లేదా ఉద్యోగ మార్పులు పొందే అవకాశం ఉంది. ఓర్పుతో చేసే పని మీకు స్థిరమైన విజయాన్ని అందిస్తుంది.
వృషభ రాశి (Taurus):
ఈ సంచారం ఆర్థిక వ్యవహారాలు, విద్య మరియు పెట్టుబడులపై చాలా మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పాత అప్పులు తీరిపోయే అవకాశం ఉంది, తద్వారా ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలపై ఉన్న సందిగ్ధత తొలగిపోతుంది. విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. మీ తెలివితేటల వల్ల కుటుంబంలో ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
మిథున రాశి (Gemini):
మిథున రాశికి బుధుడు అధిపతి కావడంతో వీరికి ఈ సమయం అత్యంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యం మరియు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెరుగుపడతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారం, మీడియా, మార్కెటింగ్ మరియు రచన రంగాలలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా తెరుచుకోవచ్చు.
కన్యా రాశి (Virgo):
కన్యా రాశి వారికి సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు మానసిక స్పష్టత పెరుగుతాయి. సంబంధాలలో ఉన్న అపార్థాలు తొలగిపోయి, ప్రేమ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించి విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. పిల్లలు లేదా కుటుంబ విషయాలకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు.
మకర రాశి (Capricorn):
బుధుడు మీ సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు మరియు మాటతీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. కెరీర్, వ్యాపారం మరియు ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది మరియు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు చివరకు పూర్తవుతాయి.
ముగింపు:
జనవరి 17న జరిగే బుధ సంచారం పైన పేర్కొన్న ఐదు రాశుల వారికి ఒక మలుపు వంటిది. స్పష్టమైన ఆలోచనలు, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం వల్ల సంక్రాంతి తర్వాత మీకు బంగారు కాలంలా అనిపిస్తుంది. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని భవిష్యత్తు కోసం మంచి ప్రణాళికలు రూపొందించుకోండి.