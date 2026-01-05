Astro Tips: దీపం వెలిగించేటప్పుడు ఈ 6 వస్తువులు వేస్తే చాలు.. మీ ఇంట్లో ధన వర్షం కురవడం ఖాయం!
దీపం వెలిగించేటప్పుడు అందులో లవంగాలు, యాలకులు వంటి కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులు వేయడం వల్ల దారిద్య్రం తొలగి, అదృష్టం వరిస్తుంది. ఆ 6 వస్తువుల వివరాలు మరియు అవి ఇచ్చే ఫలితాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిందూ సంప్రదాయంలో దీప ప్రజ్వలనకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీపం కేవలం వెలుగునే కాదు, సానుకూల శక్తిని, లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తుంది. అయితే, దీపం వెలిగించేటప్పుడు అందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులను వేయడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీ ఆర్థిక కష్టాలు తొలగి, అదృష్టం వరించాలంటే దీపంలో వేయాల్సిన ఆ 6 వస్తువులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. లవంగాలు (Cloves):
లవంగాలు సంపదకు, శ్రేయస్సుకు చిహ్నం. మీరు వెలిగించే దీపంలో ఒకటి లేదా రెండు లవంగాలు వేయడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి, ఆర్థిక సమస్యలు మటుమాయమవుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి.
2. యాలకులు (Cardamom):
అదృష్టం మీ తలుపు తట్టాలంటే దీపంలో యాలకులు వేయండి. ఇవి ఇంటి వాతావరణాన్ని పవిత్రం చేయడమే కాకుండా, మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, చేపట్టిన పనుల్లో విజయం చేకూరేలా చేస్తాయి.
3. కుంకుమపువ్వు (Saffron):
కుంకుమపువ్వు అత్యంత పవిత్రమైనది. దీపపు నూనెలో కొద్దిగా కుంకుమపువ్వు వేయడం వల్ల గ్రహ దోషాలు తొలగి, కుటుంబంలో శాంతి, అన్యోన్యత పెరుగుతాయి. ఇది సానుకూల శక్తిని ఆకర్షిస్తుంది.
4. అక్షతలు/బియ్యం (Rice):
అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దీపంలో కొన్ని బియ్యం గింజలు వేయడం వల్ల ఆ ఇంట్లో ధాన్యానికి ఎప్పుడూ లోటు ఉండదు. అన్నపూర్ణా దేవి అనుగ్రహం ఎల్లవేళలా ఉంటుంది.
5. పసుపు (Turmeric):
పసుపుకు మంగళకరమైన గుణాలు ఉన్నాయి. దీపంలో చిటికెడు పసుపు వేయడం వల్ల ఇంట్లోని చెడు దృష్టి (దిష్టి) తొలగిపోతుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరకుండా రక్షణ కలుగుతుంది.
6. నువ్వుల నూనె (Sesame Oil):
సాధారణ నూనె కంటే నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం శ్రేష్ఠం. ఇది శని దోషాలను నివారించడమే కాకుండా, దీర్ఘకాలిక సంవృద్ధిని అందిస్తుంది.
దీపం వెలిగించేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన నిబంధనలు:
- సమయం: దీపాన్ని ఉదయం మరియు సాయంత్రం గోధూళి వేళలో వెలిగించడం అత్యంత శుభప్రదం.
- ప్రదేశం: పూజా గదిలో లేదా ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపాన్ని ఉంచాలి. ఆ ప్రదేశం ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉండాలి.
- దిశ: దీపం ఎప్పుడూ తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశల వైపు వెలుగునిచ్చేలా చూడటం మంచిది.