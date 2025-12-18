  • Menu
Home  > రాశి ఫలాలు

Amavasya 2025: రేపు చివరి అమావాస్య తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారి జీవితం మారిపోనుంది.. డబ్బు, శుభవార్తలు వెల్లువ!

Amavasya 2025: రేపు చివరి అమావాస్య తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారి జీవితం మారిపోనుంది.. డబ్బు, శుభవార్తలు వెల్లువ!
x
Highlights

2025లో వచ్చే చివరి అమావాస్య డిసెంబర్ 19న ఏర్పడనుంది. ఈ అమావాస్య తర్వాత సింహ, వృషభ, ధనుస్సు, కుంభ, మీన రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది. డబ్బు, శుభవార్తలు, జీవితం మారే అవకాశాలపై పూర్తి వివరాలు చదవండి.

Amavasya 2025: రేపు చివరి అమావాస్య తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారి జీవితం మారిపోతుంది

2025 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇక మరికొద్ది రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం 2026కి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. ఈ సమయంలోనే డిసెంబర్ 19, 2025న వచ్చే చివరి అమావాస్య జ్యోతిష్య పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తున్నారు.

గ్రహాల సంచారం, రాశుల మార్పుల కారణంగా ఈ అమావాస్య అనంతరం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు, శుభవార్తలు, ఆర్థిక లాభాలు, మానసిక ప్రశాంతత లభించనున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

మరి రేపటి అమావాస్య తర్వాత ఏ ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది? మీ రాశి ఇందులో ఉందో లేదో చూసుకోండి.

చివరి అమావాస్య తర్వాత అదృష్టం కలిసి వచ్చే 5 రాశులు

1. సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఈ అమావాస్య తర్వాత జీవితం కొత్త మలుపు తిరగనుంది.

  • గతంలోని చేదు అనుభవాలు దూరమవుతాయి
  • పనికి తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది
  • సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది
  • మానసిక ఆనందం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి

2. వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఈ అమావాస్య తర్వాత అదృష్టం బలంగా ఉంటుంది.

  • ఊహించని బహుమతులు, లాభాలు
  • శ్రమకు తగిన ఫలితం
  • ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుదల
  • కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం

3. ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశి వారికి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

  • మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
  • శుభవార్తలు అందుతాయి
  • నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి
  • జీవితంపై కొత్త ఆశలు ఏర్పడతాయి

4. కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన కాలం.

  • అనుకోని అవకాశాలు
  • ప్రణాళికల్లో మార్పులున్నా మంచి ఫలితాలు
  • కెరీర్, ఆర్థికంగా ఎదుగుదల
  • సంతోషకరమైన వార్తలు

5. మీన రాశి

మీన రాశి వారికి అమావాస్య తర్వాత కష్టకాలం ముగియనుంది.

  • పెండింగ్ పనులు పూర్తి
  • అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి
  • కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం
  • మానసిక ప్రశాంతత

అమావాస్య నాడు ఏం చేస్తే శుభం?

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అమావాస్య రోజు చేసే కొన్ని పనులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.

  • పితృదేవతలను స్మరించుకోవడం
  • వారి పేరుతో దానం, అన్నదానం
  • పేదలకు, అవసరమైన వారికి సహాయం
  • సానుకూల ఆలోచనలతో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభించడం

ఇలా చేయడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో శ్రేయస్సు, ఆనందం మరింత పెరుగుతాయని విశ్వాసం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick