Amavasya 2025: రేపు చివరి అమావాస్య తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారి జీవితం మారిపోనుంది.. డబ్బు, శుభవార్తలు వెల్లువ!
2025లో వచ్చే చివరి అమావాస్య డిసెంబర్ 19న ఏర్పడనుంది. ఈ అమావాస్య తర్వాత సింహ, వృషభ, ధనుస్సు, కుంభ, మీన రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది. డబ్బు, శుభవార్తలు, జీవితం మారే అవకాశాలపై పూర్తి వివరాలు చదవండి.
2025 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇక మరికొద్ది రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం 2026కి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. ఈ సమయంలోనే డిసెంబర్ 19, 2025న వచ్చే చివరి అమావాస్య జ్యోతిష్య పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తున్నారు.
గ్రహాల సంచారం, రాశుల మార్పుల కారణంగా ఈ అమావాస్య అనంతరం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు, శుభవార్తలు, ఆర్థిక లాభాలు, మానసిక ప్రశాంతత లభించనున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మరి రేపటి అమావాస్య తర్వాత ఏ ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది? మీ రాశి ఇందులో ఉందో లేదో చూసుకోండి.
చివరి అమావాస్య తర్వాత అదృష్టం కలిసి వచ్చే 5 రాశులు
1. సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ అమావాస్య తర్వాత జీవితం కొత్త మలుపు తిరగనుంది.
- గతంలోని చేదు అనుభవాలు దూరమవుతాయి
- పనికి తగ్గ గుర్తింపు లభిస్తుంది
- సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది
- మానసిక ఆనందం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి
2. వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ అమావాస్య తర్వాత అదృష్టం బలంగా ఉంటుంది.
- ఊహించని బహుమతులు, లాభాలు
- శ్రమకు తగిన ఫలితం
- ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుదల
- కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం
3. ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
- మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
- శుభవార్తలు అందుతాయి
- నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి
- జీవితంపై కొత్త ఆశలు ఏర్పడతాయి
4. కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన కాలం.
- అనుకోని అవకాశాలు
- ప్రణాళికల్లో మార్పులున్నా మంచి ఫలితాలు
- కెరీర్, ఆర్థికంగా ఎదుగుదల
- సంతోషకరమైన వార్తలు
5. మీన రాశి
మీన రాశి వారికి అమావాస్య తర్వాత కష్టకాలం ముగియనుంది.
- పెండింగ్ పనులు పూర్తి
- అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి
- కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం
- మానసిక ప్రశాంతత
అమావాస్య నాడు ఏం చేస్తే శుభం?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అమావాస్య రోజు చేసే కొన్ని పనులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
- పితృదేవతలను స్మరించుకోవడం
- వారి పేరుతో దానం, అన్నదానం
- పేదలకు, అవసరమైన వారికి సహాయం
- సానుకూల ఆలోచనలతో కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభించడం
ఇలా చేయడం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో శ్రేయస్సు, ఆనందం మరింత పెరుగుతాయని విశ్వాసం.