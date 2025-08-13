  • Menu
ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం – ఆగస్టు 15 నుంచి మహిళలకు జీరో ఫేర్ టికెట్స్

Free Bus Travel in AP – Zero Fare Tickets for Women from August 15

Highlights

ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు శుభవార్త. ఆగస్టు 15 నుంచి స్త్రీశక్తి పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, జీరో ఫేర్ టికెట్స్. సీఎం చంద్రబాబు కీలక సూచనలు, అమలు వివరాలు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మహిళలకు పెద్ద శుభవార్త. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆగస్టు 15 నుంచి ‘స్త్రీశక్తి’ ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకంను ప్రారంభిస్తోంది. ఈ పథకం కింద మహిళలు పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, ఎక్స్‌ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జీరో ఫేర్ టికెట్స్తో ప్రయాణించవచ్చు. ఈ పథకం అమలుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించి పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు

పథకం ప్రారంభ దశలో ఎలాంటి అవాంతరాలు రాకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అధికారులకు ఆదేశించారు. అధిక రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ట్రాఫిక్ నిర్వహణను మెరుగుపరచాలని, ప్రయాణికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. బస్ స్టేషన్లలో పరిశుభ్రత, తాగునీటి సౌకర్యం, టాయిలెట్ల శుభ్రత, చెత్త తొలగింపు వంటి అంశాలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉండాలని తెలిపారు.

ఈపోస్, జీపీఎస్ వ్యవస్థ

పథకం కింద ఈపోస్ మిషన్లలో జీరో ఫేర్ టికెట్స్ కోసం సాఫ్ట్‌వేర్ అప్‌డేట్ ఆగస్టు 14 నాటికి పూర్తి చేయాలని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. మిషన్లకు జీపీఎస్ కనెక్ట్ చేసి ప్రయాణికుల సమాచారం ట్రాక్ చేసే సౌకర్యం కల్పించనున్నారు. సమస్యలు తలెత్తిన వెంటనే పరిష్కరించేందుకు ప్రత్యేక మానిటరింగ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.

అదనపు సర్వీసులు, మౌలిక సదుపాయాలు

రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అదనపు బస్సు సర్వీసులు నడపనున్నారు. బస్ స్టేషన్ల మరమ్మతులు, పెయింటింగ్, ఫ్యాన్లు, చైర్లు ఏర్పాటు పనులు డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. 24 గంటల పాటు ఆర్టీసీ సిబ్బంది బస్ స్టేషన్లలో అందుబాటులో ఉండేలా చూడాలని సూచించారు.

పథకం ప్రారంభం

స్త్రీశక్తి పథకాన్ని ఆగస్టు 15న మధ్యాహ్నం విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్‌లో సీఎం చంద్రబాబు అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. అలాగే రాష్ట్రంలోని ఆటో డ్రైవర్లకు సాయం అందించే కొత్త పథకం రూపకల్పనపై కూడా సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు.

