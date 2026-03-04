No Confidence Motion: ఏపీ శాసనమండలిలో ఛైర్మన్పై అవిశ్వాసం తీర్మానం..?
No Confidence Motion: ఏపీ శాసనమండలిలో ఛైర్మన్పై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. తమ రాజీనామాలను ఆమోదించకపోవడంతో మండలి చైర్మన్ పై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలని వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు యోచిస్తున్నారు. మండలిలో సంఖ్యాబలం ఉండటంతో చర్చకు తీసుకురావచ్చని వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు భావిస్తున్నారు. 8 మంది వైసీపీ సభ్యులు రాజీనామా చేసినా.. ఇప్పటివరకూ ఛైర్మన్ వాళ్ల రాజీనామాలను ఆమోదించలేదు. ఆమోదించాలని పలుమార్లు కోరినా... ఛైర్మన్నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. దీంతో ఛైర్మన్పై అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టాలని భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది.
