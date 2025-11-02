Jogi Ramesh: నకిలీ మద్యం కేసులో వైసీపీ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ అరెస్ట్
Jogi Ramesh: నకిలీ మద్యం కేసులో వైసీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) అధికారులు ఈరోజు ఉదయం అరెస్టు చేశారు.
Jogi Ramesh: నకిలీ మద్యం కేసులో వైసీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జోగి రమేశ్ను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) అధికారులు ఈరోజు ఉదయం అరెస్టు చేశారు. కృష్ణా జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఆయన నివాసంలో జరిగిన ఈ అరెస్టు నాటకీయ పరిణామాలకు దారితీసింది. రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో ఈ పరిణామం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అరెస్టు ఎలా జరిగింది
ఉదయం గంటల్లోనే భారీ పోలీసు బలగాలతో SIT అధికారులు జోగి రమేశ్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. మొదట ఆయన అనుచరుడు రామును విచారణ నిమిత్తం అదుపులోకి తీసుకున్న అధికారులు, అనంతరం జోగి రమేశ్ను కూడా అరెస్టు చేశారు. ఈ విషయం తెలిసిన వైసీపీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఇంటి వద్దకు చేరుకుని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పోలీసు వాహనంలో ఎక్కే ముందు జోగి రమేశ్ వారిని అభివాదం చేశారు.
కేసులో ప్రధాన ఆధారం
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్థనరావు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగానే SIT జోగి రమేశ్ను అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం. జనార్థనరావు విచారణలో “జోగి రమేశ్ ప్రోత్సాహంతోనే నకిలీ మద్యం తయారీకి పాల్పడ్డాను” అని వెల్లడించినట్టు తెలుస్తోంది. ఆ వాంగ్మూలాన్ని కీలక ఆధారంగా తీసుకుని అధికారులు తదుపరి చర్యలు ప్రారంభించారు.
జోగి రమేశ్ స్పందన
అయితే, జోగి రమేశ్ ఈ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించారు. “ప్రభుత్వం నా మీద రాజకీయ కక్షతో చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ కేసుతో నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నన్ను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇరికించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది,” అని ఆయన గతంలోనే పేర్కొన్నారు.
రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్
మాజీ మంత్రిగా పనిచేసిన జోగి రమేశ్ అరెస్టుతో రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరోసారి సంచలనం రేగింది. ఈ ఘటనపై వైసీపీ నేతలు, ప్రతిపక్ష నేతలు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కేసు రాజకీయంగా ఏ విధంగా మలుపు తిరుగుతుందో చూడాలి.