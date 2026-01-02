Vizag: 'న్యూ ఇయర్' జోష్ ఒక్కరోజే రూ. 10 కోట్ల మద్యం విక్రయాలు.. నగదు కంటే డిజిటల్ పేమెంట్స్కే మొగ్గు!
విశాఖపట్నంలో డిసెంబర్ 31న రూ. 9.91 కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి. నగదు లావాదేవీల కంటే డిజిటల్ చెల్లింపులే ఎక్కువగా నమోదవ్వడం విశేషం. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
కొత్త ఏడాది వేడుకల వేళ విశాఖపట్నం మందుబాబులు రికార్డు స్థాయిలో మద్యం సేవించారు. 2025 డిసెంబర్ 31న ఒక్కరోజే వైజాగ్ డివిజన్ వ్యాప్తంగా రూ. 9.91 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్ముడైంది. అయితే, ఈసారి అమ్మకాల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన మార్పు కనిపించింది. ఎప్పుడూ నగదుతో జరిగే మద్యం లావాదేవీల్లో ఈసారి డిజిటల్ చెల్లింపులు (PhonePe, Google Pay, Card) నగదును మించిపోయాయి.
డిజిటల్ వర్సెస్ నగదు: గణాంకాలు ఇవే!
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, మొత్తం అమ్మకాలలో 51 శాతం డిజిటల్ లావాదేవీల ద్వారా జరిగాయి.
- డిజిటల్ చెల్లింపులు: రూ. 5.05 కోట్లు (51%)
- నగదు చెల్లింపులు: రూ. 4.85 కోట్లు (49%)
ఏ ప్రాంతంలో ఎంత అమ్మకం? (స్టేషన్ల వారీగా)
వైజాగ్ డివిజన్లోని ఆరు ఎక్సైజ్ స్టేషన్లలో అమ్మకాలు భిన్నంగా నమోదయ్యాయి:
- పెందుర్తి: అత్యధికంగా రూ. 22.57 కోట్ల అమ్మకాలతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇక్కడ డిజిటల్ చెల్లింపులే (రూ. 12.47 కోట్లు) ఎక్కువగా జరిగాయి.
- గాజువాక: రూ. 21.75 కోట్లతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం ప్రజలు నగదు (రూ. 11.16 కోట్లు) ఇచ్చేందుకే మొగ్గు చూపారు.
- సీతమ్మధార: రూ. 16.19 కోట్ల అమ్మకాలు జరగ్గా, ఇందులో 58.4% డిజిటల్ లావాదేవీలే కావడం విశేషం.
- గోపాలపట్నం: ఇక్కడ నగదు చెల్లింపులే (55%) ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.
- భీమునిపట్నం & మహారాణి పేట: ఇక్కడ నగదు మరియు డిజిటల్ లావాదేవీలు దాదాపు సమానంగా జరిగాయి.
బీర్ల అమ్మకాల్లో భారీ పెరుగుదల
గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2025లో మద్యం విక్రయాల పరిమాణం పెరిగింది.
- మద్యం (Liquor): 11 శాతం పెరుగుదల (23.32 లక్షల కేసులు).
- బీర్ (Beer): ఏకంగా 44.8 శాతం పెరుగుదల (17.23 లక్షల కేసులు). అయితే, తక్కువ ధర కలిగిన బ్రాండ్ల విక్రయాల వల్ల కావచ్చు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల కావచ్చు, విక్రయాల పరిమాణం పెరిగినప్పటికీ మొత్తం ఆదాయ విలువలో స్వల్పంగా 1.74 శాతం తగ్గుదల కనిపించింది.
ఎక్సైజ్ శాఖ ఆదాయం మరియు నియంత్రణ
ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఆర్. ప్రసాద్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం:
- లైసెన్స్ ఫీజు: 2025లో లైసెన్సింగ్ ద్వారా రూ. 204 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది, ఇది గత ఏడాది కంటే 20% ఎక్కువ.
- బెల్ట్ షాపులపై ఉక్కుపాదం: అనధికార మద్యం అమ్మకాలు (బెల్ట్ షాపులు) గత ఏడాదితో పోలిస్తే 63% తగ్గాయి.
- నెట్వర్క్: జిల్లాలో ప్రస్తుతం 159 మద్యం దుకాణాలు, 75 బార్లు, 16 స్టార్ హోటళ్లు మరియు 19 డిఫెన్స్ క్యాంటీన్ల ద్వారా విక్రయాలు సాగుతున్నాయి.