Swasth Nari Sashakt Parivar: విశాఖలో 'స్వస్థ్ నారీ సశక్త్ పరివార్'.. చంద్రబాబు, నిర్మల హాజరు

Highlights

విశాఖపట్నంలో 'స్వస్థ్ నారీ సశక్త్ పరివార్ అభియాన్' కార్యక్రమం నిర్వహణలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, ఈ కార్యక్రమం చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని కొనియాడారు. ఆడబిడ్డల కోసం మెడికల్ టెస్టులు నిర్వహించడం ఒక మంచి కార్యక్రమం అని పేర్కొన్నారు.

అభివృద్ధి, ఆర్థిక సంస్కరణలు

నిర్మల సీతారామన్ తీసుకొచ్చిన జీఎస్టీ సంస్కరణల వల్ల కొనుగోలు శక్తి పెరిగి, వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయని సీఎం తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇచ్చిన స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగం పిలుపును గుర్తుచేస్తూ, "మనం తయారుచేసిన బ్రాండ్లను ప్రపంచమంతా వినియోగిస్తున్నారు, మన వస్తువులను మనం వినియోగించుకుందాం. కావాలంటే వాటి నాణ్యతను మరింత పెంచుకుందాం" అని అన్నారు.

పేదరికం, ఆరోగ్యంపై దృష్టి

పేదరికం లేని సమాజాన్ని మనం త్వరలో చూస్తామని, దాని నిర్మూలనకు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మలా సీతారామన్‌ను చూచి నేను గర్వపడుతున్నానని గర్వంగా వెల్లడించగా, ఆమె దేశానికి సమర్థవంతమైన ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేస్తోంది అని ప్రశంసించారు. ప్రతి ఇంటికి బెస్ట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అనే పేరుతో ఆ ఇంటి మహిళే ఉంది, బహుశా చిన్న కుటుంబమైతే, అంతే పెద్ద కుటుంబమైతే ఉల్లేఖ ఆ మహిళే ఇంటి చక్కదిద్దేది కదూ అనిపించడమైతే కూడా మహిళలే అని కొనియాడారు.

ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రజలు చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించాలని, ఉప్పు, పంచదార, ఆయిల్ వాడకాన్ని తగ్గించాలని సీఎం సూచించారు


