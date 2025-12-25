Vajpayee Statue in Amaravati: అమరావతిలో మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ విగ్రహావిష్కరణ
Vajpayee Statue in Amaravati: మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ జయంతిని పురస్కరించుకొని, అమరావతిలో ఆయనకు స్మారకార్థం 13 అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మరియు కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ పాల్గొని విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు.
సాంస్కృతికంగా, రాజకీయంగా గుర్తింపు పొందిన ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ, భాజపా ఏపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ తదితరులు హాజరై పాల్గొన్నారు. వెంకటపాలెంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ విగ్రహం వాజ్పేయీకి నివాళి అర్పిస్తూ, ప్రజలకు ఆయన జీవితాన్ని గుర్తు చేయడానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
