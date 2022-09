Ashwini Vaishnaw: విశాఖ రైల్వేజోన్‌ ఏర్పాటు హామీకి కట్టుబడి ఉన్నాం

Ashwini Vaishnaw: విశాఖ రైల్వేజోన్‌పై వదంతులు నమ్మొద్దని కేంద్రమంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ చెప్పారు. విశాఖ రైల్వేజోన్‌ ఏర్పాటు హామీకి కట్టుబడి ఉన్నామని ఆయన భూసేకరణ కూడా పూర్తయ్యిందని వెల్లడించారు.