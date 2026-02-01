  • Menu
Union Budget 2026: ఏపీ సహా 4 రాష్ట్రాల్లో మైనింగ్ మిషన్ – నిర్మలా సీతారామన్

Highlights

Budget 2026లో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడులో ప్రత్యేక మైనింగ్ మిషన్, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ కోసం కేంద్ర ప్రోత్సాహం ప్రకటించబడింది.

కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో దేశంలోని ఖనిజ వనరులున్న రాష్ట్రాల ప్రోత్సాహానికి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు.

రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఉత్పత్తిని పెంపొందించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ప్రత్యేక మైనింగ్ మిషన్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆమె తెలిపారు.

అలాగే, ప్రపంచ స్థాయి కంటెయినర్ ఉత్పత్తి కార్పొరేషన్‌ను నెలకొల్పడం ద్వారా భారతదేశంలో పరిశ్రమలు, మోడర్న్ మాన్యుఫాక్చరింగ్‌ కేంద్రాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని పేర్కొన్నారు. నిర్మలా సీతారామన్ ఈ ప్రాజెక్టులు పరిశ్రమల ఆధ్వర్యంలో, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్‌ సరఫరాను భద్రపరచడానికి కీలకం అని వివరించారు.

