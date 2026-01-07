Twist in Amaravati Second Phase: మంత్రిని నిలదీసిన రైతులు.. ప్రభుత్వం మారితే మా గతేంటి?
అమరావతిలో రెండో విడత భూ సమీకరణ ప్రారంభమైంది. అయితే ప్రభుత్వం మారితే తమ పరిస్థితి ఏంటని రైతులు మంత్రి నారాయణను నిలదీశారు. 7 గ్రామాల్లో 16,666 ఎకరాల సేకరణకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
రాజధాని అమరావతిలో రెండో విడత భూ సమీకరణ (Land Pooling) ప్రక్రియ మొదలైన తొలిరోజే అధికారులకు, మంత్రికి చుక్కెదురైంది. తుళ్లూరు మండలం వడ్డమాను గ్రామంలో మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్కుమార్ రైతులతో సమావేశమైనప్పుడు ఊహించని పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి.
రైతుల సూటి ప్రశ్నలు.. అధికారుల ఉక్కిరిబిక్కిరి!
భూములు ఇవ్వడానికి అంగీకార పత్రాలు ఇవ్వాలని కోరిన మంత్రిని రైతులు ప్రశ్నలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. రైతులు లేవనెత్తిన ప్రధానాంశాలు ఇవే:
చట్టబద్ధత ఏది?: అమరావతి రాజధానిగా అసలు చట్టబద్ధత ఎక్కడ ఉంది? ఆ ప్రక్రియ ఎందుకు ఆలస్యమవుతోంది?
ప్రభుత్వం మారితే పరిస్థితి ఏంటి?: గతంలో జరిగిన అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, రేపు మళ్ళీ ప్రభుత్వం మారితే రాజధాని భవిష్యత్తు ఏంటి? మా భూములకు భరోసా ఏది?
అభివృద్ధి ఎక్కడ?: ఇప్పటివరకు రాజధానిలో జరిగిన అభివృద్ధిని చూపాలని డిమాండ్ చేశారు.
దీనిపై స్పందించిన మంత్రి నారాయణ, రాబోయే మూడేళ్లలో అభివృద్ధి జరగకుంటే కోర్టుకు వెళ్లే హక్కు రైతులకు ఉంటుందని, ప్రభుత్వం రైతులకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.
ఏయే గ్రామాల్లో భూసేకరణ?
రెండో విడతలో భాగంగా 7 గ్రామాల్లో మొత్తం 16,666.57 ఎకరాల భూమిని సీఆర్డీఏ (CRDA) సేకరించనుంది.
సేకరించిన భూముల్లో వచ్చే భారీ ప్రాజెక్టులు:
ప్రభుత్వం సేకరించిన ఈ 16 వేల ఎకరాల్లో రాజధాని మకుటాయమానంగా నిలిచే ప్రాజెక్టులను నిర్మించనుంది:
- అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (International Airport)
- స్పోర్ట్స్ సిటీ (క్రీడా నగరం)
- స్మార్ట్ పరిశ్రమలు (Smart Industries)
- ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు & రైల్వే ట్రాక్
ప్లాట్ల కేటాయింపుపై స్పష్టత:
రైతులకు కేటాయించే లేఅవుట్లలో ముందుగా బిటి రోడ్లు, విద్యుత్ లైన్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది. మౌలిక వసతులు పూర్తి కాగానే ప్లాట్లను రైతులకు అప్పగిస్తామని సీఆర్డీఏ అధికారులు వెల్లడించారు.