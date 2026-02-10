  • Menu
TTD Laddu UPI Payment : భక్తుల కష్టాలకు చెక్.. టీటీడీ మాస్టర్ ప్లాన్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే

భక్తుల కష్టాలకు చెక్.. టీటీడీ మాస్టర్ ప్లాన్ చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే

TTD Laddu UPI Payment : ఏడుకొండల స్వామిని దర్శించుకునే భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదిరిపోయే శుభవార్త అందించింది. శ్రీవారి దర్శనం తర్వాత భక్తులు ఎంతగానో ఆశించే పవిత్ర ప్రసాదం లడ్డూ పొందే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తూ టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై లడ్డూ కౌంటర్ల వద్ద చిల్లర సమస్యలు, గంటల తరబడి వేచి చూసే అవస్థలు తప్పునున్నాయి. టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ భక్తుల సౌకర్యార్థం యూపీఐ పేమెంట్లను నేరుగా కౌంటర్ల వద్దే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించింది.

తిరుమల వచ్చే భక్తుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా శ్రీవారి ప్రసాదం లడ్డూల కోసం కౌంటర్ల వద్ద విపరీతమైన రద్దీ ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు భక్తులు లడ్డూల కోసం నగదు చెల్లించడం లేదా గతంలో ఏర్పాటు చేసిన కియోస్క్ (Kiosk) యంత్రాల ద్వారా రశీదు పొందాల్సి వచ్చేది. అయితే, ఈ కియోస్క్ యంత్రాల్లో తరచూ సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతుండటంతో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించేందుకు, నేరుగా లడ్డూ పంపిణీ చేసే కౌంటర్ వద్దనే యూపీఐ స్కాన్ చేసి డబ్బులు చెల్లించే విధానాన్ని టీటీడీ అమల్లోకి తెస్తోంది.

గతంలో భక్తులు కియోస్క్ మెషీన్ల దగ్గర క్యూ నిలబడి, లడ్డూల సంఖ్యను సెలెక్ట్ చేసి, యూపీఐ ద్వారా డబ్బులు కట్టాక ఒక రశీదు వచ్చేది. ఆ రశీదును తీసుకుని మళ్లీ లడ్డూ కౌంటర్ దగ్గర లైన్లో నిలబడి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చేది. అంటే భక్తులు రెండుసార్లు లైన్లలో నిలబడాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు టీటీడీ తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఈ డబుల్ క్యూ బాధ తప్పుతుంది. నేరుగా లడ్డూ కౌంటర్ కే వెళ్లి అక్కడ ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేసి, పేమెంట్ చూపించి లడ్డూలు తీసుకోవచ్చు. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, సిబ్బందికి కూడా పని సులభతరం అవుతుంది.

ఈ యూపీఐ చెల్లింపుల విధానాన్ని టీటీడీ తొలుత కొన్ని ఎంపిక చేసిన కౌంటర్లలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించనుంది. అక్కడ సర్వర్ వేగం, భక్తుల స్పందనను గమనించిన తర్వాత, తిరుమలలోని అన్ని లడ్డూ విక్రయ కేంద్రాలకు దీనిని విస్తరిస్తారు. దీనివల్ల ముఖ్యంగా చిల్లర నాణేల కొరత సమస్య పూర్తిగా పోతుంది. డిజిటల్ చెల్లింపుల వైపు భక్తులను ప్రోత్సహించడంతో పాటు, పారదర్శకత కూడా పెరుగుతుందని టీటీడీ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

టీటీడీ ఇప్పటికే దర్శనం టిక్కెట్లు, గదుల కేటాయింపులో టెక్నాలజీని వాడుతోంది. ఇప్పుడు ప్రసాద వితరణలో కూడా యూపీఐని ప్రవేశపెట్టడం పట్ల భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తిరుమలలో వైఫై సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా పేమెంట్లు ఫెయిల్ అవ్వకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా టీటీడీ ఐటీ విభాగం కసరత్తు చేస్తోంది. సామాన్య భక్తులకు కూడా అర్థమయ్యేలా కౌంటర్ల వద్ద స్పష్టమైన బోర్డులను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

