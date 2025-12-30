TTD: వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ స్పష్టత.. టోకెన్లు లేనివారు జనవరి 2 నుంచి రావాలి..!!
TTD: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో జరుగుతున్న వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు పూర్తిగా ప్రణాళికాబద్ధంగా కొనసాగుతున్నాయని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని.. తొలి మూడు రోజుల పాటు కేవలం ఆన్లైన్ లక్కీ డిప్ ద్వారా టోకెన్లు పొందిన భక్తులకే దర్శనానికి అనుమతి ఇస్తున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ ఏర్పాట్ల వల్ల దర్శన ప్రక్రియ సాఫీగా సాగుతోందని తెలిపారు.
టోకెన్లు లేకుండా తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు జనవరి 2వ తేదీ నుంచి నేరుగా రావాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. జనవరి 2 నుంచి జనవరి 8 వరకు టోకెన్లు లేని భక్తులకు కూడా వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఈవో పేర్కొన్నారు. ఈ కాలంలో భక్తులకు సర్వదర్శనం, ఎస్ఈడీ, శ్రీవాణి టికెట్ల ఆధారంగా దర్శన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని చెప్పారు.
వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా తిరుమలకు దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుండటంతో, ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా అధికారులు పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. క్యూ లైన్లు, భద్రత, తాగునీరు, అన్నప్రసాదం, వైద్య సేవలతో పాటు రవాణా సదుపాయాలను కూడా మెరుగుపరిచినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. భక్తులు నిర్దేశిత మార్గాలు, సమయాలను పాటిస్తూ సహకరించాలని ఈవో కోరారు.
భక్తుల సంఖ్యను నియంత్రించడంతో పాటు, ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రశాంతంగా దర్శనం కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నామని టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. భక్తులు ముందస్తు సమాచారం తెలుసుకుని తిరుమలకు రావాలని, అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే నమ్మాలని సూచించారు.