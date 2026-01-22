TTD Cancels మూడు రోజులపాటు దర్శనాల్లో మార్పులు
తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. రథసప్తమి వేడుకల నేపథ్యంలో జనవరి 24 నుంచి 26 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, ప్రత్యేక దర్శనాలు మరియు ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని రద్దు చేసింది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
రథసప్తమి వేడుకల దృష్ట్యా జనవరి 24 నుండి 26 వరకు తిరుమలలో రద్దీ విపరీతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ ఈ క్రింది మార్పులు చేపట్టింది:
వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు: ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా, మిగిలిన వారికి వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే బ్రేక్ దర్శనాలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.
ప్రత్యేక దర్శనాల నిలిపివేత: వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, చిన్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు మరియు ఎన్ఆర్ఐలకు ఇచ్చే ప్రత్యేక దర్శన కోటాను రద్దు చేశారు.
SSD టోకెన్లు బంద్: ఈ మూడు రోజుల పాటు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం (SSD) టోకెన్ల జారీ ఉండదు. భక్తులు నేరుగా వైకుంఠం క్యూలైన్ల ద్వారా స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
జనవరి 25న రద్దైన ఆర్జిత సేవలు
రథసప్తమి రోజున స్వామివారు వివిధ వాహనాలపై భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. ఈ కారణంగా జనవరి 25న ఈ క్రింది సేవలను రద్దు చేశారు:
- కళ్యాణోత్సవం
- ఊంజల్ సేవ
- ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం
- సహస్ర దీపాలంకార సేవ
భక్తుల సౌకర్యార్థం భారీ ఏర్పాట్లు
రథసప్తమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ తీసుకున్న చర్యలు ఇవే:
అన్నప్రసాదం: మాడ వీధులు, క్యూలైన్లు మరియు వెలుపల వేచి ఉండే భక్తుల కోసం నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదం, పాలు, తాగునీరు పంపిణీ చేయనున్నారు.
లడ్డూల నిల్వ: భక్తుల కోసం సుమారు 5 లక్షల లడ్డూలను బఫర్ స్టాక్గా సిద్ధం చేశారు.
పార్కింగ్ & భద్రత: తిరుమలలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రత్యేక పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భద్రతపై సిబ్బందికి ఇప్పటికే మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు.
సూచన: రథసప్తమి నాడు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అత్యధికంగా ఉంటుంది. కావున భక్తులు ఓపికతో వేచి ఉండి, టీటీడీ సిబ్బందికి సహకరించి శ్రీవారిని దర్శించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.