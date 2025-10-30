TTD: తిరుమల దర్శన టోకెన్లపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం
తిరుమల దర్శన టోకెన్లపై టీటీడీ బోర్డ్ మీటింగ్ టోకెన్లు ఏ విధంగా జారీ చేయాలనే అంశంపై ఓ కమిటీ టోకెన్ల కోసం తొక్కిసలాట జరగకుండా... జాగ్రత్తలు తీసుకునే అంశంపై చర్చ
తిరుమల దర్శన టోకెన్లపై టీటీడీ బోర్డ్ సమావేశం నిర్వహించింది. టోకెన్లు ఏ విధంగా జారీ చేయాలనే అంశంపై చర్చించినట్టు తెలుస్తుంది. గతంలో టోకెన్ల కోసం తొక్కిసలాట జరిగిన ఘటనలు మరోసారి పునరావృతం కాకుండా... జాగ్రత్తలు తీసుకునే అంశంపై చర్చలు జరిపారు. కొన్ని రోజుల్లో టోకెన్ల జారీపై ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్టు టీటీడీ ఈవో అనిల్ సింఘాల్ తెలిపారు.
