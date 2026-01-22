Tirumala Alert: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజుల పాటు దర్శనాలు బంద్! టీటీడీ కీలక నిర్ణయం.. ఎందుకంటే?
రథసప్తమి వేడుకల నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఈ నెల 24 నుంచి 26 వరకు వీఐపీ బ్రేక్, ప్రత్యేక దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. సామాన్య భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం కోసం వెళ్లే భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రానున్న రథసప్తమి వేడుకల నేపథ్యంలో తిరుమలలో మూడు రోజుల పాటు పలు రకాల ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు.
దర్శనాల రద్దు ఎప్పటి నుంచి?
ఈ నెల 25వ తేదీన రథసప్తమి పర్వదినం సందర్భంగా, జనవరి 24 నుండి 26 వరకు ఈ కింది సేవలు మరియు దర్శనాలు అందుబాటులో ఉండవు:
వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు: ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా, ఎలాంటి సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేశారు.
ఆర్జిత సేవలు: 25వ తేదీన కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకార సేవలను రద్దు చేశారు.
ప్రత్యేక దర్శనాలు: సీనియర్ సిటిజన్లు, దివ్యాంగులు, చిన్న పిల్లల తల్లిదండ్రులు మరియు ఎన్ఆర్ఐలకు ఇచ్చే ప్రత్యేక దర్శన స్లాట్లు ఉండవు.
ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు: మూడు రోజుల పాటు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం (SSD) టోకెన్ల జారీని కూడా నిలిపివేశారు. అంటే భక్తులందరూ నేరుగా వైకుంఠం క్యూలైన్ల ద్వారానే స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
రథసప్తమి వేడుకలకు సర్వం సిద్ధం
ఒక్కరోజే ఏడు వాహనాలపై మలయప్ప స్వామి వారు మాడ వీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమిచ్చే రథసప్తమి వేడుకల కోసం టీటీడీ భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
అన్నప్రసాదం: మాడ వీధులు, క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తుల కోసం నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాద వితరణ జరుగుతుంది.
లడ్డూల నిల్వ: భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా 5 లక్షల లడ్డూలను బఫర్ స్టాక్గా అందుబాటులో ఉంచారు.
ట్రాఫిక్ & పార్కింగ్: తిరుమలలో వాహనాల రద్దీని నియంత్రించేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఇప్పటికే మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు.
ఈవో ఆదేశాలు
ఇటీవల వైకుంఠ ఏకాదశి, బ్రహ్మోత్సవాలను విజయవంతంగా నిర్వహించిన స్ఫూర్తితోనే రథసప్తమిని కూడా ఘనంగా జరపాలని అధికారులను ఈవో ఆదేశించారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని విభాగాల సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు.