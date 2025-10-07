Kurnool: గుప్త నిధుల తవ్వకాలు.. కర్నూలు జిల్లా ఏనగండ్లలో కలకలం
కర్నూలు జిల్లా ఏనగండ్లలో గుప్త నిధుల తవ్వకాల కలకలం నాగులకట్ట దగ్గర ఆగంతకులు గుప్తనిధుల తవ్వకాలు
కర్నూలు జిల్లా ఏనగండ్లలో గుప్త నిధుల తవ్వకాలు కలకలం రేపాయి. గ్రామ శివారులోని నాగులకట్ట దగ్గర ఆగంతకులు గుప్తనిధుల తవ్వకాలు జరిపారు. తవ్వకాలు జరిగిన ప్రదేశంలో నిమ్మకాయలు , పసుపు- కుంకుమల లభ్యమయ్యాయి. మండలంలో వరుసగా గుప్తనిధుల తవ్వకాలు జరగుతుండటంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. తవ్వకాలను పరిశీలించి పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
