Tragedy at Elamanchili: ఎర్నాకులం ఎక్స్ప్రెస్లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం.. ఒకరు మృతి, రెండు బోగీలు దగ్ధం!
అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి వద్ద ఎర్నాకులం ఎక్స్ప్రెస్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. B1, M2 బోగీలు మంటల్లో చిక్కుకోగా ఒకరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనతో విశాఖ-విజయవాడ మార్గంలో పలు రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో అర్ధరాత్రి పెను ప్రమాదం తప్పింది. టాటానగర్-ఎర్నాకులం ఎక్స్ప్రెస్లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో ప్రయాణికులు హాహాకారాలు చేస్తూ రైలు నుంచి కిందకు దూకేశారు. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, రెండు ఏసీ బోగీలు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి.
అర్ధరాత్రి ఏం జరిగింది?
టాటానగర్ నుంచి ఎర్నాకులం వెళ్తున్న ఎక్స్ప్రెస్లో సోమవారం తెల్లవారుజామున సుమారు 12:45 గంటల సమయంలో మంటలు మొదలయ్యాయి.
- ప్రభావితమైన బోగీలు: రైలులోని B1, M2 కోచ్లు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి.
- ప్రయాణికుల వివరాలు: ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో B1 కోచ్లో 82 మంది, M2 కోచ్లో 76 మంది (మొత్తం 158 మంది) ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
- విషాదం: మంటల ధాటికి B1 కోచ్లో ఉన్న చంద్రశేఖర్ సుందరం అనే వ్యక్తి మృతి చెందారు.
రైల్వే సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించి అగ్నిప్రమాదం జరిగిన రెండు బోగీలను రైలు నుంచి వేరు చేయడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
ప్రయాణికుల కోసం హెల్ప్లైన్ నంబర్లు
ప్రమాద బాధితుల సమాచారం కోసం రైల్వే శాఖ ఈ క్రింది హెల్ప్లైన్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది:
- ఎలమంచిలి: 7815909386
- అనకాపల్లి: 7569305669
- తుని: 7815909479
- సామర్లకోట: 7382629990
- రాజమండ్రి: 0883-2420541/43
- ఏలూరు: 7569305268
- విజయవాడ: 0866 - 2575167
స్తంభించిన రైళ్ల రాకపోకలు
ఈ ప్రమాదం కారణంగా విశాఖ-విజయవాడ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. ప్రధానంగా ఈ క్రింది రైళ్లు 3 నుండి 4 గంటల పాటు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి:
- ఉదయ్ ఎక్స్ప్రెస్, పూరీ-తిరుపతి, ఈస్ట్కోస్ట్, బెంగళూరు హంసఫర్.
- షాలిమార్-చర్లపల్లి (18045), విశాఖ-లింగంపల్లి (12805), విశాఖ-గుంటూరు (17240).
- విశాఖకు రావాల్సిన గోదావరి, తిరుపతి-హావ్డా ఎక్స్ప్రెస్లు కూడా ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
విచారణ: అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలుసుకోవడానికి రెండు ఫోరెన్సిక్ బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగాయా లేక ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.