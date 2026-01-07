Tough Action on Deepfake & Hate Content: మహిళలను టార్గెట్ చేస్తే జైలుకే! మంత్రి నారా లోకేశ్ వార్నింగ్
సోషల్ మీడియాలో డీప్ ఫేక్ మరియు అసభ్యకర పోస్టులపై మంత్రి నారా లోకేశ్ సీరియస్ అయ్యారు. మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే వారిపై నెల రోజుల్లోనే చార్జిషీటు వేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
సోషల్ మీడియాలో 'ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్' (వాక్ స్వాతంత్య్రం) పేరుతో రెచ్చిపోతున్న వారిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించింది. రాష్ట్ర సచివాలయంలో జరిగిన మంత్రుల బృందం సమావేశంలో విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా మహిళల గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా పోస్టులు పెడితే సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
నిర్ణీత గడువులోగా శిక్షలు - మంత్రి కీలక ఆదేశాలు:
నెల రోజుల్లోనే చార్జిషీటు: సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి కేసు నమోదైన నెల రోజుల్లోనే చార్జిషీటు దాఖలు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
డీప్ ఫేక్ కంటెంట్పై నిఘా: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి సృష్టించే అసభ్యకరమైన డీప్ ఫేక్ వీడియోలు, ఫొటోలను అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
విదేశాల్లో ఉన్నా వదలరు: విదేశాల్లో ఉండి ఏపీలోని ప్రముఖులను, న్యాయవ్యవస్థను టార్గెట్ చేస్తూ పోస్టులు పెట్టేవారిపై నిఘా పెంచాలని, వారిపై బలమైన లీగల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సిద్ధం చేయాలని సూచించారు.
ఖాతాల సస్పెన్షన్: అభ్యంతరకర పోస్టులు పెట్టే వ్యక్తుల సోషల్ మీడియా ఖాతాలను వెంటనే సస్పెండ్ చేసేలా సోషల్ మీడియా సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకోవాలని తెలిపారు.
అంతర్జాతీయ చట్టాల అధ్యయనం:
సోషల్ మీడియాను క్రమబద్ధీకరించడంలో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా, యూకే, ఈయూ (EU) వంటి దేశాల్లో అమలు చేస్తున్న కఠిన చట్టాలను అధ్యయనం చేయాలని మంత్రి సూచించారు. ఆ దేశాల్లో సోషల్ మీడియా వేదికలపై భారీ జరిమానాలు విధిస్తున్నారని, అదే తరహాలో ఇక్కడ కూడా నిబంధనలు రూపొందించాలని అధికారులను కోరారు.
సద్విమర్శలను స్వాగతిస్తాం - విద్వేషాలను కాదు!
"ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే హక్కు అందరికీ ఉంది. కానీ వ్యక్తిత్వ హననం (Character Assassination), విద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యలను అస్సలు సహించం. గతంలో మా పార్టీ కార్యకర్త మాజీ ముఖ్యమంత్రి భార్య గురించి అభ్యంతరకరంగా పోస్టు పెట్టినప్పుడు మేమే జైలుకు పంపించాం. చట్టం ఎవరికైనా ఒక్కటే" అని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు:
వయస్సు నిబంధన: సోషల్ మీడియా వాడకానికి సంబంధించి వయస్సు ఆధారిత నిబంధనలు (Age-based access) తీసుకొచ్చే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.
కోఆర్డినేషన్ సెల్స్: రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రత్యేక కోఆర్డినేషన్ సెల్స్ను ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం సోషల్ మీడియా కంటెంట్ను మానిటర్ చేస్తారు.
న్యాయ కోవిదులతో చర్చ: రిటైర్డ్ జడ్జిల అభిప్రాయాలతో కొత్త చట్టపరమైన ఫ్రేమ్ వర్క్ సిద్ధం చేస్తారు.
ఈ సమావేశంలో హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, మంత్రి కొలుసు పార్థసారధితో పాటు పలువురు ఐజీలు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.